Flotowi klienci DKV mogą zapłacić kartą paliwową za prąd

Kto stoi w miejscu, ten się cofa. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę firma DKV, oferując flotowym klientom możliwość zapłaty kartą paliwową za prąd. Oczywiście, chodzi o auta elektryczne, których na polskich drogach możemy spotkać coraz więcej.

Samochody elektryczne są coraz lepsze. Można odważnie stwierdzić, że czasy, gdy uznawało się je za prototypy powoli odchodzą w niepamięć. Potwierdzeniem może być Hyundai Kona Electric, którą miałem okazję testować jakiś czas temu. Popyt na tego typu pojazdy widzi również DKV, międzynarodowy operator kart paliwowo-serwisowych. Firma od lutego bieżącego roku zapewnia swoim klientom możliwość zapłaty za ładowanie auta elektrycznego za pomocą karty paliwowej. To znaczne ułatwienie, tym bardziej, ze mówimy o trzech dużych operatorach, takich jak GreenWay PL, EV Plus oraz EV Box. Posiadacze samochodów elektrycznych, którzy chcą skorzystać z oferty powinni wybrać dedykowaną kartę DKV +CHARGE.

160 tysięcy lokalizacji z ładowarkami

Według przesłanych przez DKV informacji, w Polsce mamy około 1400 punktów ładowania. Niby nie dużo, ale i tak samochody na prąd są już coraz ciekawszą alternatywą dla przedsiębiorców. Szczególnie tych, którzy nie podróżują na długich odcinkach. Chociaż i tak za sprawą coraz bardziej rozbudowanej infrastruktury wcale nie jest to wyzwaniem. Szczególnie dla pojazdów oferujących np ponad 350 – 400 km realnego zasięgu.

Wracając do przedsiębiorstwa DKV, przedsiębiorcy będą mieli do dyspozycji ładowarki na terenie Niemiec, Austrii, Belgii, Francji, Luksemburga, Holandii, Włoch, krajów skandynawskich oraz kilku krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Finalnie, można powiedzieć śmiało, że użytkownik samochodu elektrycznego pokonać może naprawdę długie trasy bez konieczności zakładania kont do stacji ładowania itd. Za sprawą DKV +CHARGE, a konkretniej aplikacji eCharge sprawdza, sieć ładowarek i wybiera miejsce, w którym chce zwiększyć zasięg baterii.

DKV umożliwia tankowanie nie tylko benzyny, diesla, LPG czy CNG

„Energia elektryczna to dla nas kierunek strategiczny, dlatego angażujemy się w partnerstwa z liderami z tego segmentu, by rozliczać kartą DKV ładowanie pojazdów. Elastycznie podchodzimy jednak do aktualnych potrzeb przewoźników, stąd równoległy rozwój sieci stacji DKV oferujących LNG i CNG.” – mówi Michał Bałakier, dyrektor generalny DKV Euro Service Polska.

Jak widać, przedsiębiorstwo zdecydowanie rozwija dostępność paliw na kartę paliwową. Klienci firmy mogą więc śmiało wybierać samochody na prąd. Przy okazji zyskują zbiorczą fakturę. Bez względu na to, czy ładują auto na GreenWay czy np. EV Plus.