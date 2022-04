W nowoczesnym i historycznym kompleksie Ford Rouge rusza produkcja Ford F-150 Lightning. Elektryczny pick-up ciesząc się ogromnym zainteresowaniem, może pochwalić się sprzedażą na poziomie 200 000 egzemplarzy.

Ford F-150 Lightning, rusza produkcja elektrycznego pickupa 25

„Dziś w Centrum Pojazdów Elektrycznych w historycznym kompleksie świętujemy Forda T XXI wieku” – takimi słowami przedstawił Bill Ford, prezes zarządu Forda nowego elektrycznego pickupa.

Ford chwali się, że F-150 Lightning to „najmądrzejsze” i najbardziej innowacyjne auto z gamy F. Jest to również najszybsze auto z tej gamy bo „sprint” 0 – 96 km/h zajmuje zaledwie 4,5 sekundy. A to wszystko w imię filozofii Ford Tough. F-150 jest również najlepiej sprzedającym się pickupem na rynku i warto mieć to na uwadze i to już od 45 lat.

Skąd fenomen Ford F-150 Lightning?

A dokładnie skąd te 200 000 rezerwacji? Sama linia produkcyjna w Rogue jest tak mocno rozwijana, żeby już w 2023 roku mieć możliwość wyprodukowania 150 000 aut. Jest to aż 950 milionów dolarów i dodatkowe 750 miejsc pracy. W 2026 roku są ambicje, żeby wyprodukować do 2 milionów aut rocznie z napędem elektrycznym.

Sam Ford F-150 Lightning to nie tylko szybki pick-up ze zwiększonym zasięgiem, ale i również innowacyjne oprogramowania czy mini-elektrownia produkująca do 10kW. A to wszystko przy cenie od 40 000 dolarów. Co ciekawe 3 na 4 osoby to właśnie nowi klienci Forda, co świadczy o tym, że auto przyciąga do siebie nowe rzesze klientów.