Już jest! Ford F-150 przyjechał zza wielkiej wody do Polski!

Motoryzacyjna Europa się budzi! Czas porzucić elektryczne zabawki i wsiąść w coś praktycznego, męskiego i wyróżniającego się z tłumu. Właśnie wystartowała sprzedaż amerykańskiego pickupa. Ford F-150 jet już dostępny w Polsce, a jego cena startuje od 419 900 zł brutto. Tanio nie jest ale wszyscy dobrze wiemy skąd ta cena. Wystarczy spojrzeć na cennik w USA – tam XLT startuje od 47 tysięcy dolarów, czyli około 187 tysięcy złotych.

Ford F-150 w Polsce. Ile kosztuje amerykański pickup?

Jesteśmy siódmym krajem w Europie, który nawiązał współpracę z amerykańskim Hedin US Motor. Dzięki temu właśnie w Polsce można kupić najpopularniejszego od 47 lat pickupa, jakim jest Ford F-150. Oficjalnym importem tego pojazdu zajmie się Grupa PGD. Na początku samochód trafi do Katowic, aczkolwiek będzie niebawem dostępny również w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu. Czy jednak faktycznie ludzie będą chcieli kupować go w Europie, skoro w Stanach Zjednoczonych Ameryki ten samochód jest połowę tańszy? Podobno tak. A jakie są argumenty?

Nawiązanie przez nas współpracy z Hedin US Motor, oficjalnym europejskim dystrybutorem modelu F-150, wprost wynika z zapotrzebowania klientów. Dotychczas legendarny pickup trafiał do Polski w indywidualnym imporcie, jednak klienci oczekują najlepszej opieki serwisowej i dostępności części zamiennych mówi Mateusz Pruchnik, menadżer brandu F-150 w Grupie PGD.

Ford F-150 dostępny w Polsce ale cena… jest tak duża jak ten samochód

Chcesz kupić wielką, amerykańską ciężarówkę. To znaczy… pickupa, który w USA jest “normalnym autem”, a dla nas potworem podchodzącym pod rozmiary dostawczaka. I to sporego! Co robisz? Albo ściągasz auto ze Stanów indywidualnie albo kupujesz model RAM 1500. Dlaczego więc miałbyś się zdecydować na Forda F-150? Przede wszystkim dużym atutem jest technologia, która wspiera uciąg przyczepy o masie do 3,5 tony. Do tego dochodzi oszczędność paliwa i wspomaganie kierowcy. To dlatego F-150 jest najczęstszym wyborem w Stanach jeśli chodzi o zakupy pickupów.

Polskie przedsiębiorstwo zaczyna sprzedaż tego auta w Katowicach, a konkretnie w salonie Multexim. To obecnie jedyny punkt na polskiej mapie jeśli chodzi o sieć dystrybucji F-150. Dlaczego? Górny Śląsk to, jak twierdzi Mateusz Pruchnik, chłonny rynek i dobre skomunikowanie z innymi regionami. Przedstawiciel Grupy PGD wspomina jednak o tym, że firma planuje ekspansję o kolejne rynki, takie jak Kraków, Warszawa oraz Wrocław. Warto również wspomnieć o tym, że kupując F-150 w Polsce zyskujemy opiekę posprzedażną- gwarancyjną oraz pogwarancyjną. W standardzie mamy trzy lata z limitem 100 tysięcy kilometrów.

Ile kosztuje Ford F-150 w Polsce?

Jeśli mam być szczery to… tanio nie jest, ale skoro chcecie gwarancję to trzeba zapłacić i to słono. Obecnie w naszym kraju dostępne są dwa silniki. Podstawowy: 3,5 V6, także w układzie hybrydowym oraz 5.0 V8 Coyote. I teraz, ile to kosztuje?

F-150 XLT 5.0 – 419 900 zł

F-150 Raptor – 773 900 zł

F-150 Lariat Black Edition 5.0 – 485 900 zł

F-150 Limited – 564 900 zł

Nie ma wyszczególnionego cennika na stronie. Jeśli jesteście zainteresowani zakupami, musicie odwiedzić Multexim albo stronę: https://www.f150.pgd.pl. Przy okazji sprawdź nasz test Ford Ranger Raptor.

Ford F-150 w USA

A teraz zerknijmy w kierunku rynku amerykańskiego. Wybrałem kod pocztowy Nowy Jork. Ile tam kosztuje F-150?

XL – 36 875 USD

STX – 44 000 USD

XLT – 47 730 USD

TREMOR – 64 260 USD

LARIAT – 65 305 USD

King Ranch – 73 845 USD

Platinum – 73 845 USD

Raptor 78 440 USD