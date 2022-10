Ford Mustang Mach 1 z 1973 roku Adama Klimka – za ile sprzeda się na aukcji?

Ford Mustang Mach 1 to legendarne auto i marzenie każdego miłośnika motoryzacji. Adam Klimek postanowił wystawić odrestaurowany przez siebie model, nad którym prace trwały 7 miesięcy. Za ile zostanie sprzedany samochód?

Ford Mustang Mach 1 Adama Klimka na aukcji BidCar.pl

Ford Mustang Mach 1 to bezsprzecznie legenda motoryzacji. Auto, które wyszło na rynek w 1973 roku, do dziś przyciąga uwagę nie tylko swoim wyglądem, ale rykiem silnika. Jest to samochód marzeń wielu miłośników motoryzacji. Adam Klimek, prowadzący wiele programów na kanale TVN Turbo, postanowił sprzedać model, nad którym pracował przez 7 miesięcy. Samochód został wystawiony na aukcję w serwisie bidcar.pl.

– Znam ludzi tworzących Bidcar i im kibicuję, bo widzę potrzebę powstania w Polsce takiej platformy dla sprzedających i kupujących, gdzie i zasady, i ceny będą dla wszystkich jasne i uczciwe. – Znam świetnie rynek, sprzedałem już tysiące aut, i prawie zawsze był to dla mnie proces długotrwały, angażujący i niewdzięczny. Bidcar daje mi nadzieję, że sprzedawanie – ale i kupowanie – stanie się wreszcie wygodne. Tak naprawdę, nie teoretycznie. mówi Adam Klimek

Prace nad autem trwały przez 7 miesięcy. Bazą projektu był oryginalny Ford Mustang Mach 1 z 1973 roku, który został zakupiony w Stanach Zjednoczonych za kwotę 55 tysięcy złotych. Opłakany stan auta sprawił, że Adam musiał rozebrać je całkowicie, więc mówimy tutaj o generalnym remoncie samochodu. Każda część, która nadawała się do renowacji, zyskała nowe życie, a te, z którymi nie dało się już nic zrobić, zostały wymienione na nowe. Samochód zyskał fabrycznie nową podłogę, tylny pas, błotniki czy prawe przednie drzwi. Demontaż i ponowne zmontowanie samochodu zajęło około 1000 roboczogodzin!

Stan Mustanga prze renowacją. Stan Mustanga prze renowacją.

Pierwsza „setka” w mniej niż w 6 sekund

Ford Mustang Mach 1 odrestaurowany przez Adama Klimka chowa pod maską silnik o mocy 400 KM. Bazą w tym przypadku był Cleveland Cobra Jet 351, jednak jednostka została mocno stuningowana – zamontowano w nim aluminiowe głowice z dużymi zaworami Edelbrock, sportowy wałek rozrządu, duży gaźnik i kute tłoki. Na pokładzie znalazła się także manualna skrzynia biegów, która zastąpiła automatyczną przekładnię.

Zawieszenie również zostało zmodyfikowane, Ford Mustang Mach 1 zyskał nowy, tylnt dyferencjał i most z mechaniczną szperą. Wszelkie modyfikacji sprawiły, że samochód do pierwszej „setki” rozpędza się w mniej niż sześć sekund, a same doznania z jazdy są nie do zapomnienia. Całkowity koszt zakupu i remontu samochodu wyniósł 212 tysięcy złotych. Przed wystawieniem samochodu na aukcję, auto zostało dokładnie sprawdzone przez rzeczoznawcę, który zaznaczył wszelkie mankamenty samochodu.

Cena wywoławcza to 1 proc. wartości auta. Teraz Ford Mustang Mach 1 kosztuje zdecydowanie więcej!

Ford Mustang Mach 1 został wystawiony na aukcję BidCar.pl za 1 procent wartości auta. Było to około 2310 złotych. Aukcja ruszyła 2 października i potrwa 10 dni. Obecnie najwyższa oferta za samochód przekracza 198 tysięcy złotych i z pewnością na tym nie stanie.

Mach 1 z 1973 Adama Klimka Mach 1 z 1973 Adama Klimka Mach 1 z 1973 Adama Klimka Mach 1 z 1973 Adama Klimka Mach 1 z 1973 Adama Klimka

Źródło: BidCar