GAC EMZOOM debiutuje w Polsce jako pierwszy w pełni spalinowy samochód marki GAC dostępny w Europie. To ważny ruch dla chińskiego producenta, który konsekwentnie rozwija swoją obecność na naszym rynku i właśnie Polskę wybrał jako pierwszy europejski kraj dla nowego benzynowego SUV-a. GAC EMZOOM ma łączyć sportowy design, kompaktowe nadwozie, codzienną funkcjonalność i dynamiczny silnik 1.5 TG o mocy 170 KM. SUV przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8 sekund, osiąga 190 km/h i według producenta zużywa średnio 5,9 l/100 km. Model oferowany jest wyłącznie w wersji Luxury, z 14,6-calowym ekranem, Apple CarPlay, Android Auto, kamerą 360°, adaptacyjnym tempomatem, wentylowanym fotelem kierowcy i 5-letnią gwarancją.
W ostatnich latach chińskie marki motoryzacyjne w Europie najczęściej kojarzyły się z samochodami elektrycznymi i hybrydowymi. GAC EMZOOM idzie inną drogą. To pierwszy w pełni spalinowy samochód GAC dostępny na Starym Kontynencie, a jego debiut odbywa się właśnie w Polsce.
To ciekawy sygnał. GAC nie próbuje wejść do Europy wyłącznie przez elektromobilność. Marka widzi, że na wielu rynkach nadal jest miejsce na klasycznego benzynowego SUV-a, szczególnie jeśli łączy atrakcyjną cenę, dobre wyposażenie i rozsądne osiągi.
Polska została wybrana jako pierwszy rynek dla EMZOOM-a, co producent przedstawia jako potwierdzenie strategicznego znaczenia naszego kraju w europejskiej ekspansji marki.
Debiut na Poznań Motor Show i Road Show po Polsce
GAC EMZOOM został po raz pierwszy zaprezentowany szerszej publiczności podczas Poznań Motor Show 2026. Marka pokazała tam pełną gamę modeli dostępnych w Polsce, a nowy benzynowy SUV miał przyciągać uwagę sportową sylwetką i wyrazistym designem.
Jeszcze przed targową premierą samochód pojawił się też podczas ogólnopolskiego Road Show marki GAC. Trasa nadal trwa, a klienci mogą bliżej poznać model i odbyć jazdy testowe.
To dobry sposób na budowanie rozpoznawalności nowej marki. Samochód z mniej znanym logo musi przekonać nie tylko specyfikacją, ale też bezpośrednim kontaktem: wyglądem, wnętrzem, jazdą i obsługą u dealerów.
Sportowy design i automatycznie wysuwane klamki
GAC EMZOOM ma dynamiczną stylistykę inspirowaną nowoczesną aerodynamiką i technologicznym designem. Charakterystyczny przedni pas, ostre linie nadwozia i proporcje kompaktowego SUV-a mają nadawać mu bardziej zdecydowany wygląd.
Nowoczesny charakter podkreślają reflektory LED zintegrowane ze światłami mijania i drogowymi. Z tyłu zastosowano światła z 66 diodami LED, tworzącymi trójwymiarową sygnaturę świetlną. Do tego dochodzą 18-calowe obręcze aluminiowe, relingi dachowe i elektryczne, automatycznie wysuwane klamki drzwi.
Ten ostatni element jest ciekawy, bo jeszcze niedawno był kojarzony raczej z droższymi autami. W EMZOOM-ie ma wzmacniać wrażenie nowoczesności i technologicznego charakteru.
Kompaktowy SUV do miasta i na dłuższą trasę
GAC EMZOOM mierzy 4410 mm długości, 1850 mm szerokości i 1600 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2650 mm, a prześwit 145 mm. To wymiary typowe dla kompaktowego SUV-a, który ma sprawdzić się zarówno w mieście, jak i podczas rodzinnych wyjazdów.
Bagażnik ma pojemność od 341 do 1271 litrów. To zakres wystarczający do codziennych zakupów, weekendowego wyjazdu i przewiezienia większych rzeczy po złożeniu kanapy.
GAC nie próbuje robić z EMZOOM-a terenówki. To raczej miejsko-rodzinny SUV z bardziej sportową stylizacją, który ma dawać wygodę podwyższonego nadwozia i praktyczność na co dzień.
170 KM, 8 sekund do setki i spalanie 5,9 l/100 km
Pod maską GAC EMZOOM pracuje turbodoładowany silnik benzynowy 1.5 TG. Jednostka rozwija 170 KM i 270 Nm momentu obrotowego. Współpracuje z 7-biegową dwusprzęgłową automatyczną skrzynią 7WDCT.
Według producenta SUV przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8 sekund i osiąga prędkość maksymalną 190 km/h. Kierowca może wybierać trzy tryby jazdy: ECO, COMFORT i SPORT.
Średnie zużycie paliwa wynosi 5,9 l/100 km. Jeśli ten wynik okaże się bliski rzeczywistości, EMZOOM może być ciekawą propozycją dla osób, które chcą dynamicznego SUV-a, ale niekoniecznie szukają hybrydy albo elektryka.
Tylko jedna wersja wyposażenia: Luxury
GAC EMZOOM jest oferowany wyłącznie w wersji Luxury. To upraszcza konfigurację, ale oznacza też, że klienci od razu dostają bogatszy pakiet wyposażenia.
Na liście są między innymi tapicerka ze skóry ekologicznej, wentylowany fotel kierowcy, automatyczna klimatyzacja i nawiewy dla pasażerów drugiego rzędu. Centralnym punktem kokpitu jest ekran multimedialny 14,6 cala z Apple CarPlay i Android Auto.
Do tego dochodzą cyfrowe wskaźniki LCD, ładowarka indukcyjna do telefonu, system audio z sześcioma głośnikami oraz elektryczna klapa bagażnika. W tej klasie i przy tej cenie takie wyposażenie może być jednym z najmocniejszych argumentów.
Bezpieczeństwo i kamera 360 stopni
Spalinowy SUV GAC ma również rozbudowany pakiet systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. W wyposażeniu znajdują się między innymi adaptacyjny tempomat, automatyczne hamowanie awaryjne, ostrzeganie o kolizji czołowej i monitorowanie martwego pola.
Bezpieczeństwo bierne wspierają przednie i boczne poduszki powietrzne oraz kurtyny powietrzne. W codziennej jeździe pomaga kamera panoramiczna 360 stopni oraz tylne czujniki parkowania.
To ważne, bo nowa marka musi budować zaufanie. Dobre wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa i wygody parkowania może ułatwić przekonanie klientów, którzy wahają się przed wyborem mniej znanego producenta.
Kolory nadwozia i wnętrza
Podstawowy kolor karoserii to Ivory White. Za dopłatą 2900 zł dostępne są: Elegant Black, Moonglow Grey, Graphene Grey, Flying Shark Purple, Hyper Red i Superstar Silver.
Klienci mogą też wybrać jeden z trzech wariantów wnętrza: All-Black, Light Wave Blue oraz Camel. To dobry ruch, bo w przypadku aut nowych marek personalizacja może pomagać w wyróżnieniu modelu na tle bardziej oczywistych konkurentów.
Szczególnie Flying Shark Purple i Hyper Red mogą pasować do sportowej, bardziej wyrazistej stylistyki EMZOOM-a.
Cena i finansowanie GAC EMZOOM
Cena katalogowa GAC EMZOOM wynosi 124 900 zł brutto. W ofercie finansowania 50/50 z RRSO 0% samochód jest dostępny od 62 450 zł. Oferta obejmuje też pakiet OC/AC za 1 zł oraz 5-letnią gwarancję producenta.
Tu warto zaznaczyć jedną rzecz: w materiale prasowym w sekcji finansowania pojawia się nazwa GAC EMKOO Hybrid, ale kontekst całego komunikatu dotyczy modelu EMZOOM. Najbezpieczniej w publikacji użyć sformułowania, że oferta dotyczy prezentowanego modelu GAC, a ewentualną nazwę zweryfikować przed publikacją z importerem.
Przy cenie 124 900 zł EMZOOM wchodzi w mocno konkurencyjny segment kompaktowych SUV-ów, w którym liczą się wyposażenie, gwarancja, finansowanie i realne koszty użytkowania.
Dla kogo jest GAC EMZOOM?
GAC EMZOOM jest dla osób, które szukają dobrze wyposażonego benzynowego SUV-a i są otwarte na mniej oczywistą markę. Może zainteresować kierowców, którzy nie chcą auta elektrycznego, ale oczekują nowoczesnego designu, automatu, systemów bezpieczeństwa i dużego ekranu w środku.
To propozycja dla klientów, którzy porównują samochody nie tylko po znaczku na masce, ale też po stosunku ceny do wyposażenia. 170 KM, automat, wersja Luxury, kamera 360 stopni, 5-letnia gwarancja i finansowanie 50/50 mogą tu działać na korzyść GAC.
Największym wyzwaniem będzie rozpoznawalność marki i zaufanie do sieci dealerskiej. Dlatego Road Show i jazdy testowe mogą być dla EMZOOM-a równie ważne jak sama specyfikacja.
GAC EMZOOM może być ważnym testem dla marki w Polsce
Debiut GAC EMZOOM w Polsce jest ciekawy nie tylko dlatego, że to nowy SUV. To również test, czy chińska marka może skutecznie wejść do Europy z klasycznym samochodem spalinowym, a nie tylko z elektrykiem lub hybrydą.
Polski rynek nadal ma dużą grupę klientów, którzy chcą benzynowego SUV-a z automatyczną skrzynią, dobrym wyposażeniem i rozsądnym spalaniem. Jeśli GAC dobrze rozegra cenę, finansowanie, dostępność i obsługę posprzedażową, EMZOOM może pomóc marce zaistnieć szerzej.
To model, który ma pokazać, że GAC chce grać nie tylko w segmencie nowoczesnej elektromobilności, ale też tam, gdzie nadal toczy się bardzo duża część codziennej walki o klienta: wśród kompaktowych SUV-ów z silnikiem benzynowym.
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