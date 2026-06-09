GAC EMZOOM debiutuje w Polsce jako pierwszy w pełni spalinowy samochód marki GAC dostępny w Europie. To ważny ruch dla chińskiego producenta, który konsekwentnie rozwija swoją obecność na naszym rynku i właśnie Polskę wybrał jako pierwszy europejski kraj dla nowego benzynowego SUV-a. GAC EMZOOM ma łączyć sportowy design, kompaktowe nadwozie, codzienną funkcjonalność i dynamiczny silnik 1.5 TG o mocy 170 KM. SUV przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8 sekund, osiąga 190 km/h i według producenta zużywa średnio 5,9 l/100 km. Model oferowany jest wyłącznie w wersji Luxury, z 14,6-calowym ekranem, Apple CarPlay, Android Auto, kamerą 360°, adaptacyjnym tempomatem, wentylowanym fotelem kierowcy i 5-letnią gwarancją.

GAC EMZOOM

W ostatnich latach chińskie marki motoryzacyjne w Europie najczęściej kojarzyły się z samochodami elektrycznymi i hybrydowymi. GAC EMZOOM idzie inną drogą. To pierwszy w pełni spalinowy samochód GAC dostępny na Starym Kontynencie, a jego debiut odbywa się właśnie w Polsce.

GAC EMZOOM

To ciekawy sygnał. GAC nie próbuje wejść do Europy wyłącznie przez elektromobilność. Marka widzi, że na wielu rynkach nadal jest miejsce na klasycznego benzynowego SUV-a, szczególnie jeśli łączy atrakcyjną cenę, dobre wyposażenie i rozsądne osiągi.

Polska została wybrana jako pierwszy rynek dla EMZOOM-a, co producent przedstawia jako potwierdzenie strategicznego znaczenia naszego kraju w europejskiej ekspansji marki.

GAC EMZOOM

Debiut na Poznań Motor Show i Road Show po Polsce

GAC EMZOOM został po raz pierwszy zaprezentowany szerszej publiczności podczas Poznań Motor Show 2026. Marka pokazała tam pełną gamę modeli dostępnych w Polsce, a nowy benzynowy SUV miał przyciągać uwagę sportową sylwetką i wyrazistym designem.

Jeszcze przed targową premierą samochód pojawił się też podczas ogólnopolskiego Road Show marki GAC. Trasa nadal trwa, a klienci mogą bliżej poznać model i odbyć jazdy testowe.

To dobry sposób na budowanie rozpoznawalności nowej marki. Samochód z mniej znanym logo musi przekonać nie tylko specyfikacją, ale też bezpośrednim kontaktem: wyglądem, wnętrzem, jazdą i obsługą u dealerów.

GAC EMZOOM

Sportowy design i automatycznie wysuwane klamki

GAC EMZOOM ma dynamiczną stylistykę inspirowaną nowoczesną aerodynamiką i technologicznym designem. Charakterystyczny przedni pas, ostre linie nadwozia i proporcje kompaktowego SUV-a mają nadawać mu bardziej zdecydowany wygląd.

GAC EMZOOM

Nowoczesny charakter podkreślają reflektory LED zintegrowane ze światłami mijania i drogowymi. Z tyłu zastosowano światła z 66 diodami LED, tworzącymi trójwymiarową sygnaturę świetlną. Do tego dochodzą 18-calowe obręcze aluminiowe, relingi dachowe i elektryczne, automatycznie wysuwane klamki drzwi.

GAC EMZOOM

Ten ostatni element jest ciekawy, bo jeszcze niedawno był kojarzony raczej z droższymi autami. W EMZOOM-ie ma wzmacniać wrażenie nowoczesności i technologicznego charakteru.

GAC EMZOOM

Kompaktowy SUV do miasta i na dłuższą trasę

GAC EMZOOM mierzy 4410 mm długości, 1850 mm szerokości i 1600 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2650 mm, a prześwit 145 mm. To wymiary typowe dla kompaktowego SUV-a, który ma sprawdzić się zarówno w mieście, jak i podczas rodzinnych wyjazdów.

GAC EMZOOM

Bagażnik ma pojemność od 341 do 1271 litrów. To zakres wystarczający do codziennych zakupów, weekendowego wyjazdu i przewiezienia większych rzeczy po złożeniu kanapy.

GAC EMZOOM

GAC nie próbuje robić z EMZOOM-a terenówki. To raczej miejsko-rodzinny SUV z bardziej sportową stylizacją, który ma dawać wygodę podwyższonego nadwozia i praktyczność na co dzień.

170 KM, 8 sekund do setki i spalanie 5,9 l/100 km

Pod maską GAC EMZOOM pracuje turbodoładowany silnik benzynowy 1.5 TG. Jednostka rozwija 170 KM i 270 Nm momentu obrotowego. Współpracuje z 7-biegową dwusprzęgłową automatyczną skrzynią 7WDCT.

Według producenta SUV przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8 sekund i osiąga prędkość maksymalną 190 km/h. Kierowca może wybierać trzy tryby jazdy: ECO, COMFORT i SPORT.

Średnie zużycie paliwa wynosi 5,9 l/100 km. Jeśli ten wynik okaże się bliski rzeczywistości, EMZOOM może być ciekawą propozycją dla osób, które chcą dynamicznego SUV-a, ale niekoniecznie szukają hybrydy albo elektryka.

GAC EMZOOM

Tylko jedna wersja wyposażenia: Luxury

GAC EMZOOM jest oferowany wyłącznie w wersji Luxury. To upraszcza konfigurację, ale oznacza też, że klienci od razu dostają bogatszy pakiet wyposażenia.

GAC EMZOOM

Na liście są między innymi tapicerka ze skóry ekologicznej, wentylowany fotel kierowcy, automatyczna klimatyzacja i nawiewy dla pasażerów drugiego rzędu. Centralnym punktem kokpitu jest ekran multimedialny 14,6 cala z Apple CarPlay i Android Auto.

GAC EMZOOM

Do tego dochodzą cyfrowe wskaźniki LCD, ładowarka indukcyjna do telefonu, system audio z sześcioma głośnikami oraz elektryczna klapa bagażnika. W tej klasie i przy tej cenie takie wyposażenie może być jednym z najmocniejszych argumentów.

GAC EMZOOM

Bezpieczeństwo i kamera 360 stopni

Spalinowy SUV GAC ma również rozbudowany pakiet systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. W wyposażeniu znajdują się między innymi adaptacyjny tempomat, automatyczne hamowanie awaryjne, ostrzeganie o kolizji czołowej i monitorowanie martwego pola.

Bezpieczeństwo bierne wspierają przednie i boczne poduszki powietrzne oraz kurtyny powietrzne. W codziennej jeździe pomaga kamera panoramiczna 360 stopni oraz tylne czujniki parkowania.

To ważne, bo nowa marka musi budować zaufanie. Dobre wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa i wygody parkowania może ułatwić przekonanie klientów, którzy wahają się przed wyborem mniej znanego producenta.

GAC EMZOOM

Kolory nadwozia i wnętrza

Podstawowy kolor karoserii to Ivory White. Za dopłatą 2900 zł dostępne są: Elegant Black, Moonglow Grey, Graphene Grey, Flying Shark Purple, Hyper Red i Superstar Silver.

EMZOOM

EMZOOM EMZOOM

EMZOOM EMZOOM

EMZOOM GAC EMZOOM

Klienci mogą też wybrać jeden z trzech wariantów wnętrza: All-Black, Light Wave Blue oraz Camel. To dobry ruch, bo w przypadku aut nowych marek personalizacja może pomagać w wyróżnieniu modelu na tle bardziej oczywistych konkurentów.

EMZOOM

EMZOOM EMZOOM

Szczególnie Flying Shark Purple i Hyper Red mogą pasować do sportowej, bardziej wyrazistej stylistyki EMZOOM-a.

Cena i finansowanie GAC EMZOOM

Cena katalogowa GAC EMZOOM wynosi 124 900 zł brutto. W ofercie finansowania 50/50 z RRSO 0% samochód jest dostępny od 62 450 zł. Oferta obejmuje też pakiet OC/AC za 1 zł oraz 5-letnią gwarancję producenta.

EMZOOM

Tu warto zaznaczyć jedną rzecz: w materiale prasowym w sekcji finansowania pojawia się nazwa GAC EMKOO Hybrid, ale kontekst całego komunikatu dotyczy modelu EMZOOM. Najbezpieczniej w publikacji użyć sformułowania, że oferta dotyczy prezentowanego modelu GAC, a ewentualną nazwę zweryfikować przed publikacją z importerem.

EMZOOM

Przy cenie 124 900 zł EMZOOM wchodzi w mocno konkurencyjny segment kompaktowych SUV-ów, w którym liczą się wyposażenie, gwarancja, finansowanie i realne koszty użytkowania.

Dla kogo jest GAC EMZOOM?

GAC EMZOOM jest dla osób, które szukają dobrze wyposażonego benzynowego SUV-a i są otwarte na mniej oczywistą markę. Może zainteresować kierowców, którzy nie chcą auta elektrycznego, ale oczekują nowoczesnego designu, automatu, systemów bezpieczeństwa i dużego ekranu w środku.

To propozycja dla klientów, którzy porównują samochody nie tylko po znaczku na masce, ale też po stosunku ceny do wyposażenia. 170 KM, automat, wersja Luxury, kamera 360 stopni, 5-letnia gwarancja i finansowanie 50/50 mogą tu działać na korzyść GAC.

Największym wyzwaniem będzie rozpoznawalność marki i zaufanie do sieci dealerskiej. Dlatego Road Show i jazdy testowe mogą być dla EMZOOM-a równie ważne jak sama specyfikacja.

EMZOOM

GAC EMZOOM może być ważnym testem dla marki w Polsce

Debiut GAC EMZOOM w Polsce jest ciekawy nie tylko dlatego, że to nowy SUV. To również test, czy chińska marka może skutecznie wejść do Europy z klasycznym samochodem spalinowym, a nie tylko z elektrykiem lub hybrydą.

Polski rynek nadal ma dużą grupę klientów, którzy chcą benzynowego SUV-a z automatyczną skrzynią, dobrym wyposażeniem i rozsądnym spalaniem. Jeśli GAC dobrze rozegra cenę, finansowanie, dostępność i obsługę posprzedażową, EMZOOM może pomóc marce zaistnieć szerzej.

EMZOOM

To model, który ma pokazać, że GAC chce grać nie tylko w segmencie nowoczesnej elektromobilności, ale też tam, gdzie nadal toczy się bardzo duża część codziennej walki o klienta: wśród kompaktowych SUV-ów z silnikiem benzynowym.

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