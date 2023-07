Wszyscy patrzą na te Foldy i Flipy, a Galaxy Unpacked to nie tylko smartfony. Samsung zaprezentował coś, co także może Cię zainteresować. O ile masz portfel cały wypchany dolarami.

Miałem okazję jeszcze przed premierą – Galaxy Unpacked 2023 sprawdzić jak spisują się Galaxy Z Flip 5 oraz Galaxy Z Fold 5. Bardzo fajne smartfony, ale żaden nie trafił w moje gusta. No cóż, nie lubię zginanych ekranów – są dla mnie takim zbędnym gadżetem. Mniejsza z tym – po prostu są klienci, którzy kupią takie telefony, a są klienci, którzy wybiorą “tradycyjne” modele. Podczas Galaxy Unpacked 2023 widzieliśmy również smartwatche – Galaxy Watch 6 i Galaxy Watch 6 Classic. W tym wypadku również producent mnie nie zachwycił. Ot, zmienione ekrany na nieco większe, przez co klient zyskuje większą klawiaturkę oraz większy rozmiar ikon. Są też bardziej zaawansowane opcje analizy snu, większa pamięć czy minimalnie większa bateria. Aha – mają też pojawić się nowe aplikacje. Super.

Galaxy Unpacked 2023. Samsung Galaxy S9.

Podczas Galaxy Unpacked 2023 zobaczyliśmy nowe tablety: Tab S9, Tab S9+ oraz Tab S9 Ultra

To tym urządzeniom poświęcę chwilkę, bowiem wydaje mi się, że zamiast kupować zginany smartfon za miliony monet, lepiej przyjrzeć się bliżej tabletom. To znaczy, tak sądzę, chociaż jak zobaczyłem ceny to znów doznałem lekkiego zawału. Tak czy inaczej, jeden z model jest tak ultra duży, że szok! Wydaje mi się, że ekran mojego notebooka (Apple MacBook Air 13 M2) jest mniejszy. Przynajmniej takie miałem odczucia podczas szybkich przedpremierowych testów nowości z Galaxy Unpacked.

Tak czy inaczej, dostajemy trzy bardzo smukłe tablety. Tab S9 Ultra – 5,5 mm grubości, Tab S9+ – 5,7 mm grubości, natomiast Tab S9 – 5,9 mm grubości. Najważniejsza nowość (przynajmniej tak sądzę) – wszystkie modele, niezależnie od tego, który wybierzemy zyskują nowy ekran. Chodzi o Dynamic AMOLED z częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Brzmi to świenie, a jak wygląda – mega! Na tym nie koniec zmian. Oczywiście, wprowadzono procesor Snapdragon 8 Gen 2. A to oznacza, że zwiększa się wydajność w grach. Co ciekawe, o głośniki zadbała firma AKG, jednak nie testowałem ich w praktyce, bo było dość głośno, dlatego nie komentuję.

Oczywiście, wszyscy wiemy, że często taki tablet dajemy dziecku, by dało nam w końcu święty spokój. A dzieci jak to dzieci, o sprzęt nie dbają. Dlatego też Samsung zastosował sztywną konstrukcję z Armor Aluminium. Dodatkowo zyskujemy certyfikat IP68, a więc tabletom nie straszne są zachlapania. Jeśli planujecie wykorzystywać tablety Galaxy do pracy, sugeruję porzucić dołączany w zestawie rysik S Pen (chociaż i tak jest fajny). Lepiej zainwestować w S Pen Creator Edition. Zdecydowanie bardziej zaawansowany rysik.Dodajcie do tego klawiaturę połączoną z etui i coś mi się wydaje, że wiele osób porzuci swoje laptopy!

Producent zdecydował również, że tylko Galaxy Tab S9 otrzyma 128 GB pamięci wewnętrznej. Pozostałe modele mają do dyspozycji opcję minimum 256 GB. Zmieniła się również bateria. S9 ma akumulator o pojemności 8400 mAh, S9+ 10090 mAh, natomiast S9 Ultra 11200 mAh. Ma to pozwolić na odtwarzanie wideo do 15 godzin.

Specyfikacja techniczna Galaxy S9

Dostępne kolory: szary i beżowy

Odporność: IP68

Grubość: 5,9 mm

Waga: 498 g Wi-Fi, 500 g 5G

Ekran: Dynamic AMOLED 2X

Audio: cztery głośniki AKG

Aparaty: Przód 12 Mp UW, tył 13 Mp

Procesor: Snapdragon 8 Gen 2

Pamięć: 8 GB + 128 GB lub 12 GB + 256 GB

Bateria: 8400 mAh

W zestawie: Rysik S Pen (odporność na zachlapania, certyfikat IP68)

Klawiatura: Book Cover Keyboard

Bezpieczeństwo: Czytnik linii papilarnych w ekranie

Łączność: SIM + eSIM, Wi-Fi, Bluetooth

Specyfikacja Tab S9+

Dostępne kolory: szary i beżowy

Odporność: IP68

Grubość: 5,7 mm

Waga: 581 g Wi-Fi, 586 g 5G

Ekran: Dynamic AMOLED 2X

Audio: cztery głośniki AKG

Aparaty: Przód 12 Mp UW, tył 13 Mp + 8 Mp UW

Procesor: Snapdragon 8 Gen 2

Pamięć: 12 GB + 256 GB lub 12 GB + 512 GB

Bateria: 10090 mAh

W zestawie: Rysik S Pen (odporność na zachlapania, certyfikat IP68)

Klawiatura: Book Cover Keyboard

Bezpieczeństwo: Czytnik linii papilarnych w ekranie

Łączność: SIM + eSIM, Wi-Fi, Bluetooth

Specyfikacja Galaxy Tab S9 Ultra

Dostępne kolory: szary i beżowy

Odporność: IP68

Grubość: 5,5 mm

Waga: 735 g Wi-Fi, 737 g 5G

Ekran: Dynamic AMOLED 2X

Audio: cztery głośniki AKG

Aparaty: Przód 12 Mp UW, tył 13 Mp + 8 MP UW

Procesor: Snapdragon 8 Gen 2

Pamięć: 12 GB + 256 GB lub 12 GB + 512 GB lub 16 GB + 1 TB

Bateria: 11200 mAh

W zestawie: Rysik S Pen (odporność na zachlapania, certyfikat IP68)

Klawiatura: Book Cover Keyboard

Bezpieczeństwo: Czytnik linii papilarnych w ekranie

Łączność: SIM + eSIM, Wi-Fi, Bluetooth

Co sądzę o nowych tabletach Galaxy serii S9?

Zdecydowanie widać to, jak wysokiej klasy ekran został zamontowany w każdym z tych modeli. Poprzednik – Tab S8 w wersji “najuboższej” cechował się wyświetlaczem TFT. W przypadku “dziewiątek” mamy już Dynamic AMOLED 2X, a to według mnie spory przeskok. Co jeszcze? Oprócz świetnego ekranu klienci dostaną naprawdę topową wydajność. A to oznacza, że dodając do tabletu klawiaturę Book Cover Keyboard dostajemy tak naprawdę pełnoprawny sprzęt do pracy, nauki i zabawy. Nie chcę nic mówić, ale za miesiąc powrót do szkół, za dwa do pracy. Oprócz tego, że ekran faktycznie cieszy oko, podobało mi się również wykonanie tabletów. OK, tak naprawdę każde urządzenie Samsunga jest naprawdę dobrze spasowane, ale tutaj “czułem produkt premium”.

Ile kosztują nowe tablety Samsunga? Cennik Galaxy Tab S9, S9+ i S9 Ultra

Jak już wspominałem, nowe tablety, które Samsung pokazał na Galaxy Unpacked 2023 są naprawdę świetne. Dobrze wykonane, oferują wysoką wydajność, a na ekrany można by było patrzeć wiecznie. Jednak aby nie było zbyt kolorowo, Samsung spowodował u mnie lekki zawał informując o tym, ile będą kosztować te nowości. Nie ukrywam, nie spodziewałem się aż tak wysokich kwot. Z resztą, sami zobaczcie.

Galaxy Tab S9 – 8 / 128 GB Wi-Fi – 3999 zł, 12 / 256 GB Wi-Fi – 4699 zł, 12 / 256 GB 5G – 5399 zł

– 8 / 128 GB Wi-Fi – 3999 zł, 12 / 256 GB Wi-Fi – 4699 zł, 12 / 256 GB 5G – 5399 zł Galaxy Tab S9+ – 12 / 256 GB Wi-Fi – 4999 zł, 12 / 512 GB Wi-Fi – 5699 zł, 12 / 256 GB 5G – 6399 zł

– 12 / 256 GB Wi-Fi – 4999 zł, 12 / 512 GB Wi-Fi – 5699 zł, 12 / 256 GB 5G – 6399 zł Galaxy Tab S9 Ultra – 12 / 256 GB Wi-Fi – 5999 zł, 12 / 512 GB Wi-Fi – 6699 zł, 16 / 1 TB – 7999 zł, 12 / 512 GB 5G – 7399 zł, 16 / 1 TB 5G – 8699 zł.

Tablety zaprezentowane na Galaxy Unpacked 2023 będą dostępne w dwóch kolorach – beżowym i szarym. Co do cen, może lepiej bym się nie wypowiadał.