Gamingowy setup powinien być przede wszystkim wydajny. Odpowiedni dobór akcesoriów i komponentów może podnieść jakość gry. Na co zwrócić uwagę wybierając dodatkowe usprawnienia gamingowe setupu? Oto wskazówki.

Gamingowy setup – czym się kierować wybierając dodatkowe usprawnienia?

Akcesoria gamingowe – jakie wybrać?

Gamingowy setup, oprócz wydajnego komputera, powinien być też zaopatrzony w akcesoria, którepoprawiają immersję i jakość gry. Jednym z nich może być specjalna kierownica ze skrzynią biegów oraz zestawem pedałów. Wybierając jedną z dostępnych przykładowo tu: https://www.komputronik.pl/category/3019/kierownice-do-gier-pc.html, możesz znacząco poprawić swoje wyniki w grach wyścigowych oraz symulatorów rajdowych, a do tego lepiej wczuć się w rolę kierowcy.

Do tego nie warto zapominać także o innych podstawowych gamingowych akcesoriach, czyli myszkach i klawiaturach. Jeśli chodzi o te pierwsze, warto postawić na ergonomiczny kształt, co najmniej 1600 DPI rozdzielczości oraz przyciski funkcyjne – co najmniej 5. Można do nich przypisać konkretne funkcje, co ułatwia grę. W przypadku klawiatury najważniejsza będzie funkcja anti-ghosting, która pozwoli rejestrować kilka wciśniętych klawiszy jednocześnie bez żadnych błędów.

Najlepszy gamingowy setup? Na zdjęciu Genesis Thor 404 TKL.

System chłodzenia

Bez odpowiedniego systemu chłodzenia możesz przegrzać jednostkę, a tym samym spowodować spadek wydajności. Do wyboru masz chłodzenie powietrzem, które wykorzystuje radiator, wentylator oraz ciepłowód, a także wodne, tzw. liquid cooling, opierające się na wykorzystanie cieczy. Upewnij się, że wybrany system jest kompatybilny z procesorem, którego używasz w komputerze. TDP chłodzenia powinno być wyższe niż to CPU. System musi też idealnie zmieścić się do obudowy.

Pamiętaj też, że systemy chłodzenia wodnego są różne. Znajdziesz zarówno gotowe zestawy, jak i te, które musisz złożyć samodzielnie. Jeśli dopiero tworzysz swój gamingowy setup, zajrzyj np. tu: https://www.komputronik.pl/search-filter/5801/komputery-do-gier i wybierz sprzęt właśnie z takim systemem.

Komputer dla gracza.

Co jeszcze warto usprawnić by mieć najlepszy gamingowy setup?

Jeśli Twój komputer jest przystosowany do rozbudowy, czasami wystarczy dołożyć nieco pamięci RAM, wymienić kartę graficzną i procesor na lepszy, by móc grać w najnowsze tytuły. Oczywiście nie ma sensu robić tego, co roku. Jeśli jednak zaczynasz zauważać, że Twój komputer nie daje sobie rady z nowymi tytułami, zastanów się, co warto wymienić.

Wybierając nową kartę graficzną, zwróć uwagę na to, czy wspiera nowe technologie, takie jak ray tracing czy DLSS. Znacznie poprawi to jakość grafiki oraz wydajność. Możesz też zastanowić się nad wymianą płyty głównej na taką, która obsługuje więcej kości pamięci RAM. Zwróć uwagę, by pasowała do Twojego procesora. Przykładowo, taki model jak tutaj:

https://www.komputronik.pl/product/707967/gigabyte-b550-gaming-x-v2.html nie będzie kompatybilny z tymi od Intela.

Wybór odpowiednich komponentów i akcesoriów to inwestycja w lepszą jakość rozgrywki. Nie zapominaj o regularnym monitorowaniu i aktualizowaniu swojego sprzętu, by cieszyć się jego najlepszą wydajnością przez długi czas.

