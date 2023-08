Biznes. Czysty biznes. Bo jak inaczej nazwać temat zabawek dostępnych w popularnej sieci marketów? Wystarczy tylko sprawdzić ile trzeba wydać w Biedronce by zdobyć zabawkę z serii Gang Mocniaków. Tanio nie będzie. A naklejki można zbierać tylko do 18 listopada bieżącego roku!

Od dwóch dni można w sieci Biedronka kupić bądź zdobyć tak zwany Gang Mocniaków. Jest to jedenaście pluszaków, które różnią się wyglądem. Nawiązują do owoców i warzyw, ale także do gotowych produktów spożywczych. Trochę śmieszy mnie to, że sieć zdecydowała się np. na pokazanie kremu czekoladowego, który do najzdrowszych nie należy. A przecież chodziło o uświadomienie rodziców w kwestii porad żywieniowych. Oczywiście, to tylko moje prywatne zdanie z którym nie musicie się zgadzać, chociaż Biedronka doskonale sobie zdaje z tego sprawę pisząc przy wspomnianym kremie, że nie powinno się go jeść zbyt często. Podobna informacja pojawia się przy oranżadzie oraz rogaliku.

Gang Mocniaków Biedronka. Ile trzeba wydać by mieć zabawkę?

Jak nazywają się pluszaki Gangu Mocniaków z Biedronki?

Dynia Dorotka

Krem Krzyś

Napój Norbert

Chleb Henio

Jajko Julek

Oranżada Ola

Woda Werka

Awokado Adaś

Banan Benek

Rogalik Radzio

Parówka Patrycja

Gang Mocniaków Biedronka. Ile trzeba wydać aby zdobyć zabawkę?

Istnieje kilka opcji by zdobyć pluszaki – Mocniaki, które od dwóch dni są odstępne w biedronce. Najszybszy to po prostu zakup zabawki. Jedna sztuka została wyceniona na 49,99 zł. Jeśli chcemy zebrać komplet, a więc jedenaście sztuk, będziecie musieli wydać 549,89 zł. Są jednak inne sposoby na to, by zebrać zabawki dla naszych najmłodszych.

Oczywiście, alternatywą jest zbieranie naklejek. Jeśli wydamy 69 złotych, zyskamy jedną naklejkę. Sześćdziesiąt sztuk możemy wymienić na pluszaka. Prosta kalkulacja – musimy w Biedronce zrobić zakupy za 4140 zł aby zdobyć zabawkę wycenioną na 49,99 zł. Tak, wiem – dostajemy przecież produkty ale i tak kwota jest kosmiczna. A mówimy przecież o jednej zabawce. Jeśli chcemy zebrać w ten sposób wszystkie pluszaki, będziemy musieli “zostawić” w Biedronce 45540 zł. Szaleństwo. Ewentualnie możecie zebrać 30 naklejek (zakupy za 2070 zł) aby kupić pustaka za 24,99 zł.

Jak szybciej zebrać naklejki w Biedronce?

Wiem, to jakiś kosmos. A wszyscy dobrze wiemy, że dzieci będą “naciskać” rodziców aby ci zdobyli dla nich pluszaka. Co zrobić by szybciej zebrać naklejki na pluszaki? Biedronka przygotowała szereg “rozwiązań”, które ułatwią to zadanie. Przykładowo, jeśli zakupy dokonamy z wykorzystaniem zarejestrowanej karty Moja Biedronka bądź aplikacji Biedronka, zyskamy dodatkową naklejkę za każde wydane 69 zł. Mamy więc dwie sztuki zamiast jednej. Kolejnym rozwiązaniem jest zakup warzyw lub owoców. Tu również dostajemy jedną dodatkową naklejkę za wydane 69 zł.

Gang Mocniaków Biedronka. Ile trzeba wydać by mieć zabawkę?

Są jeszcze trzy opcje. Zakupy produktów z oferty “mocny wybór” – wtedy również wydając 69 zł zyskujemy dodatkową naklejkę. Ewentualnie można także kupić produkty z oferty specjalnej (trzeba analizować gazetkę lub znaleźć w sklepie produkty oznaczone specjalną informacją). Kupując takie produkty za minimum 10 zł to dodatkowa naklejka. Oczywiście, zakładając, że zrobicie zakupy za minimum 69 zł. I jeszcze jeden dodatek. Każdego dnia po dokonaniu zakupów za minimum 69 zł możecie w aplikacji Biedronka rozwiązać quiz. Jeśli zrobicie to poprawnie, zyskacie dodatkową naklejkę.

Regulamin akcji znajdziecie klikając tutaj.

Gang Mocniaków Biedronka to świetny interes… dla sieci sklepów

Oczywiście, z jednej strony to fajna zabawa dla najmłodszych i wprowadzenie świadomości dotyczących potrzeb żywieniowych. Z drugiej jednak “żyła złota” dla Biedronki, bo coś takiego może nie zmusza, ale “mocno zachęca” do robienia zakupów w tej, a nie w innych sieciach.