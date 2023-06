Chcesz wiedzieć gdzie kupić ubrania w Warszawie? Wielu mężczyzn irytuje się na samą myśl o zakupach. Nawet nie chcę myśleć, jak bardzo denerwuje niektórych z nas fakt, że trzeba jeździć przez połowę miasta by w jednej części kupić buty, w drugiej spodnie, a w trzeciej koszulę. A gdybym powiedział Ci, że możesz wybrać się w jedno miejsce by skomplementować cały outfit? Podpowiadam – obierz kierunek Elektrownia Powiśle.

Gdzie kupić ubrania w Warszawie? Może Elektrownia Powiśle?

Podobne do Elektrowni Powiśle miejsca na mapie Warszawy kojarzą mi się przede wszystkim z dobrą kuchnią. A jednak, w tym przypadku mówimy nie tylko o smacznych potrawach, ale również o wielu ciekawych męskich butikach, w których kupimy ubrania i dodatki dla każdego mężczyzny. Abyście nie musieli jechać w ciemno na ulicę Dobrą 42 w Warszawie, zaprezentuję to, co może znaleźć facet w kwestii ubioru. Mam na myśli buty, garnitury szyte na miarę, czy streetwear.

Elektrownia Powiśle: Obuwie, Klasyczne Buty; Perfumy, Galilou; Męska biżuteria, Thohtmen; Okulary przeciwsłoneczne, BlinkBlink; Teczka na dokumenty: Wariackie Papiery; Garnitur, COS; Czarna torba, Weekday.

Gdzie kupić ubrania w Warszawie? Mężczyznę “uratuje” Elektrownia Powiśle. To tam ubierzesz się stylowo i na każdą okazję

Wiem, może i brzmi to jak jakaś reklama, ale faktycznie, odwiedzając Dobrą 42 można się “kompleksowo” wyposażyć w praktycznie każdy rodzaj ubrań, jaki nas w danym momencie interesuje. Mam na myśli zarówno elegancję, jak i luźne streetwearowe kolekcje. Przykładem jest butik Klasyczne Buty, który szyje obuwie tradycyjnymi metodami. Kupicie tam oxfordy formalne, derby czy brogue. Na tym nie koniec, bowiem firma oferuje również loafersy czyli wsuwane buty, które pasują świetnie do garnituru, ale i nie tylko. jest również klasyka w formie obuwia typu Monk i strap. Jakby tego było mało, Klasyczne Buty szyją również skórzane sneakersy. Nieźle, prawda?

Kolejnym równie ciekawym miejscem na mapie Elektrowni Powiśle jest Salon Kraviec. Jak sama nazwa mówi, jest to pracownik, która zajmie się szyciem mody męskiej, a przede wszystkim koszul oraz garniturów. Wszyscy doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, że każdy mężczyzna powinien mieć idealnie skrojony garnitur – o koszuli nawet nie wspominam. Jeśli więc udacie się do Salonu Kraviec obiecuje, wyjdziecie z niego ubrani nad wyraz elegancko.

Biżuteria, jako dopełnienie stroju każdego mężczyzny

OK, wiemy już gdzie kupić ubrania w Warszawie, ale czy Elektrownia Powiśle posiada miejsce, w którym kupimy uzupełnienie naszego outfitu? Jasne! Wystarczy odwiedzić salon Thoht. Jedno co mogę napisać o tym miejscu – znajdziecie tam nieszablonowe propozycje, bardzo często będzie to srebro, które idealnie pasuje do różnych rodzajów outfitów.

Gdzie kupić ubrania w Warszawie? Może Elektrownia Powiśle?

Nie tylko manufaktura i pracownia

Oczywiście, zakupy w manufakturach i pracowniach to coś wyjątkowego – w końcu otrzymujemy produkt “szyty na miarę”. Tak czy inaczej w Elektrowni Powiśle możecie kupić wiele różnych ciekawych marek takich jak COS, Weekday czy Urban Outfitters. Co w nich znajdziemy? Na przykład obuwie, modę plażową, bieliznę, płaszcze czy modę uliczną.

Jeśli już zdobędziecie wszystkie produkty, które Was zainteresują, warto odwiedzić strefę Beauty Hall, w której czeka na was barber. Mało tego, możecie również skorzystać z zabiegów pielęgnacyjnych oferowanych przez Warszawską Izbę Lordów. Brzmi ciekawie, prawda?

