Wszystkie mecze EURO 2024 za darmo Zobaczysz je tutaj

Mistrzostwa Europy 2024 w Niemczech startują już dziś, a to oznacza miesiąc europejskiej piłki na najwyższym poziomie. Gdzie oglądać wszystkie mecze EURO 2024 za darmo? Spieszymy z odpowiedzią na to pytanie!

Mistrzostwa Europy 2024 startują dziś

Miesiąc emocji i oglądania najlepszych reprezentacji Starego Kontynentu w akcji. Nie ma nic lepszego dla miłośników piłki nożnej w Europie. Francja, Anglia, Niemcy czy Hiszpania – to najwięksi faworyci tegorocznego EURO 2024, jednak wszyscy kibice liczą, że wśród głównych kandydatów do wygrania mistrzostwa, pojawi się czarny koń, który namiesza.

Kto zostanie Mistrzem Europy? Fot. UEFA

Oczekiwanie na pierwszy mecz zakończy się dziś o 21:00, ponieważ na murawę boiska na Allianz Arena wybiegnie reprezentacja Niemiec, która zmierzy się ze Szkocją. Zapowiada się ciekawe widowisko. Pozostaje jednak pytanie, czy gospodarze będą w stanie wytrzymać presję?

Gdzie oglądać wszystkie mecze EURO 2024 za darmo?

Przez kolejne 30 dni, praktycznie codziennie, w telewizji rozgrywane będą mecze w fazie grupowej, a następnie pucharowej. Wśród drużyn jest także oczywiście reprezentacja Polski, na której mecz czekamy z niecierpliwością. Biało-czerwoni pierwsze spotkanie rozegrają w niedziele, tj. 16 czerwca, a rywalem naszej kadry narodowej będzie Holandia.

Czy Włosi obronią tytuł? Fot. UEFA/ EA Sports FC 24

Jeśli zastanawiacie się, gdzie oglądać wszystkie mecze EURO 2024 za darmo, to śpieszymy z odpowiedzią. Wszystkie mecze tegorocznych Mistrzostw Europy, włączając w to te najważniejsze, czyli naszej reprezentacji, będą transmitowane na kanałach Telewizji Polskiej – zarówno na kanale “pierwszym”, “drugim” i TVP Sport. Jeśli nie macie telewizji, to nie musicie się martwić, ponieważ mecze będą także dostępne na stronie internetowej sport.tvp.pl.

Przed nami miesiąc pełen piłkarskich emocji. Miejmy nadzieje, że reprezentacja Polski sprawi nam sporo radości!

Gdzie oglądać wszystkie mecze EURO 2024 za darmo? Tutaj! Fot. UEFA

