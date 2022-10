Genesis ASTAT 700 – recenzja fotela gamingowego

Spędzanie kilku godzin przed ekranem komputera może być bardzo męczące. Głównym problemem może być nasza pozycja, a do tego bardzo ważny jest odpowiedni fotel. Postanowiliśmy więc sprawdzić, jakim fotelem jest Genesis ASTAT 700. Jak sprawdził się podczas testów?

Genesis ASTAT 700 – gamignowy aż do bólu

Genesis ASTAT 700 to fotel, który na pierwszy rzut oka krzyczy o swoim gamingowym zacięciu. Nie znajdziemy tutaj stonowanego designu, a mocno wyróżniające się elementy nawiązujące do graczowego ducha. W naszej redakcji pojawiła się wersja kolorystyczna z czerwonymi elementami, które jeszcze bardziej nadają charakteru temu fotelowi.

Model ASTAT 700 ma zagwarantować komfort i wygodę podczas kilkugodzinnych sesji gamingowych. Fotel został zaprojektowany z myślą o osobach o wzroście od 160 do 195 centymetrów. Patrząc na design tego fotela, śmiało można powiedzieć, że nie powiela on charakterystyki innych modeli gamingowych. Producent postawił tutaj na minimalizm, więc na próżno szukać tutaj przepychu. Komfort i wygoda są tutaj po prostu najważniejsze.

ASTAT 700

Materiał, który docenimy w upalne dni

Wydaje się, że to właśnie design jest największym atutem fotela ASTAT 700. Dlaczego? Genesis zdecydował się na wykorzystanie tzw. siatki PureFlow Plus. Z reguły producenci do obszycia wykorzystują skórę ekologiczną lub tkaniny poliestrowe, które z czasem nie tylko tracą na swojej atrakcyjności, ale przede wszystkim nie są komfortowym wyborem w bardziej upalne dni. Siatka PureFlow Plus, z której wykonane zostało zarówno oparcie, siedzisko, jak i zagłówek nie będzie przyklejać się do naszego ciała w upalne, letnie dni, co jest niezwykle ważnym aspektem, jeśli chodzi o komfort użytkowania fotela.

Jednocześnie warto podkreślić, że siatka PureFlow Plus w fotelu Genesis ASTAT 700 nie sprawia, że zapadamy się jak w pościel, a mamy twarde i stabilne podparcie najważniejszych części naszego ciała. Materiał ten został mocno naciągnięty, przez co sprawia wrażenie twardego. Osobiście to rozwiązanie bardzo przypadło mi do gustu, choć z pewnością znajdą się tacy, którzy będą narzekać na twardość wykończenia tego fotela. Pomimo tego, że na pierwszy rzut oka fotel wykonany jest przede wszystkim z siatki, to jednak swoje waży. Jest to aż 18 kilogramów! Kółka zostały pokryte gumowym materiałem, co sprawia, że nie będą one rysować paneli czy parkietu.

ASTAT 700 ASTAT 700

Genesis ASTAT 700 wykorzystuje rozwiązania, które zapewniają nam komfort

Producent postanowił jak najbardziej zmaksymalizować komfort i ergonomię korzystania z fotela ASTAT 700, dlatego też wykorzystał konstrukcję ExoBase, która znajduje się za oparciem. Przypomina budowę kręgosłupa z żebrami, co ma zapewnić optymalną dla pleców pozycję. Użytkownik może dostosować ten element do kształtu swoich pleców za pomocą dedykowanej dźwigni. Wszystko po to, aby ustawić fotel najlepiej względem swoich potrzeb i preferencji.

Waga fotela Genesis ASTAT 700 to głównie zasługa aluminiowej konstrukcji. Z tego materiału została wykonana właśnie podstawa. Trzeba przyznać jednak, że niezależnie od ustawienia fotela, a w szczególności oparcia, nie mamy wrażenia, że zaraz możemy się po prostu przechylić. Solidna i ciężka podstawa wykonana z aluminium gwarantuje nam stabilność pod każdym względem.

ASTAT 700 ASTAT 700 ASTAT 700

Ergonomia, ergonomia i jeszcze raz ergonomia

Fotel Genesis ASTAT 700 został zaprojektowany tak, aby każdy mógł dostosować go do swoich potrzeb. Dlatego też mamy tutaj możliwość dostosowania różnych elementów do naszego ciała. Swobodnie możemy zmieniać wysokość podłokietników, ich kąt oraz pozycję przód-tył. Niestety, wydaje się, że podłokietniki są najsłabszym elementem całej konstrukcji – ze względu na swoją charakterystykę i mnogość ustawień pozycji wydają się „rozklekotane”. Dodam również, że podłokietniki zostały wykonane z twardszej pianki.

Oczywiście regulowane jest także siedzisko, które możemy wsunąć lub wysunąć. Głębokość siedziska Genesis ASTAT 700 ustawiamy za pomocą jednej z dźwigni. Funkcja ta przyda się zarówno niskim, jak i wysokim osobom, ponieważ mogą one ustawić fotel tak, aby ich mięśnie znajdowały się w optymalnej pozycji. W połączeniu z dość sporym kątem ułożenia oparcia, możemy praktycznie położyć się na fotelu (135 stopni odchylenia). Mechanizm posiada blokadę, dzięki której oparcie pozostanie w wybranej przez nas pozycji. Tak jak już wcześniej wspomniałem, solidna i ciężka podstawa sprawia, że fotel, nawet kiedy jest wychylony do maksymalnego kąta, daje nam poczucie stabilności.

Zagłówek również możemy regulować. Możemy nie tylko regulować jego wysokość, tak aby dostosować go do naszego wzrostu, ale także jego kąt nachylenia, dzięki czemu nasz odcinek szyjny będzie odpowiednio wspierany. Regulacja tego elementu jest bardzo prosta. To, co warto również zauważyć, to fakt, że fotel Genesis ASTAT 700 jest dość szeroki, dlatego też możemy zająć na nim nawet pozycję „po turecku”, ponieważ ma on 50 centymetrów szerokości.

ASTAT 700 ASTAT 700 ASTAT 700 ASTAT 700

