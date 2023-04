Nie ma nic lepszego dla graczy niż solidna podkładka pod mysz. Dlatego Genesis postanowił odświeżyć swoją serię Carbon 500 Maxi, oferując dwie nowe wersje: Flash G2 i Lava G2.

Genesis odświeża podkładki z serii Carbon 500 Maxi

Genesis odświeża podkładki z serii Carbon 500 Maxi

Oba zaprezentowane modele mają powierzchnię o wymiarach 900 x 450 mm. Taka wielkość spokojnie pozwoli na ulokowanie również klawiatury, a pomimo to miejsca nie zabraknie na swobodne, duże ruchy myszką, co zadowoli przede wszystkim graczy różnorakich strzelanek.

Genesis odświeża podkładki z serii Carbon 500 Maxi

Nowe podkładki Genesis są wykonane z odpornej na zachlapania tkaniny. Co więcej, są one kompatybilne z myszkami laserowymi i optycznymi, a także charakteryzują się niskim profilem. Podkładki mają również obszyte krawędzie, które zapobiegają strzępieniu się materiału. Antypoślizgowa warstwa na spodniej części podkładek zapobiega niekontrolowanemu przesuwaniu się, co jest szczególnie ważne podczas wymagających rozgrywek.

Dostępne warianty, ceny i dostępność w sklepach

Genesis odświeża podkładki z serii Carbon 500 Maxi

Podkładki Carbon 500 Maxi Flash G2 i Lava G2 niebawem pojawią się na polskim rynku i będą kosztować około 69,90 złotych. Jednak producent odda również nam do dyspozycji mniejsze wersje. Przykładowo model z dopiskiem “M” o wymiarach 350 x 250 mm będzie dostępny w cenie 29,99 zł, a wariant z dopiskiem “XL” charakteryzujący się wymiarami 800 x 300 pojawi się na półkach sklepowych z cenówką 59,90 zł.

Źródło: Genesis

Dotarłeś do końca? Świetnie się składa, ponieważ zapewne zainteresuje Ciebie również polecany przez nasz artykuł: Genesis ASTAT 700 – recenzja fotela gamingowego