Czym jeździ stereotypowy dzieciak bogatych rodziców? Klasą A w AMG oczywiście. Mercedes-AMG pokazał GLA 45 S 4MATIC+. Ten kompaktowy crossover przyspiesza do setki w 4,3 sekundy i ma 421 KM! Byłoby więc głupio, drogi bananowy chłopcze, gdyby jakaś niewiasta wzięła cię na światłach. Jeśli więc jeździsz A 35 4MATIC, sugeruję abyś albo poprosił rodziców o A 45 S 4MATIC+. W innym wypadku ten sportowy, kompaktowy crossover zrobi z Ciebie miazgę od 0 do 100 km/h.

Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+ MY24

Zbyt kontrowersyjny wstęp? Cóż, takie treści “grające na emocjach” się czytają. A o emocjach w przypadku Mercedesa-AMG można powiedzieć dużo. Jeśli nie miałeś styczności z samochodami z tej stacji, sugeruję zapisać się na AMG Driving Academy. Tam pokażą Ci, co to znaczy dynamiczna jazda i przekraczanie barier. Oczywiście, w warunkach torowych, a nie na ulicy. Wspominam o tym, bo wiem, że nowy GLA 45 S 4MATIC+ pomimo tego, że jest kompaktowym crossoverem, będzie wyczyniał cuda na asfalcie. Najważniejsze w przypadku tego modelu jest to, że oprócz sportowego zacięcia otrzymujemy szczyptę praktyczności. Fakt, coś za coś – crossover jest wolniejszy od hatchbacka z tym samym silnikiem. Tak czy inaczej, znajdzie wielu odbiorów.

Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+ MY24

Zmiany w GLA 45 S 4MATIC+? Niby kosmetyka, a jednak, warta uwagi

Co się zmieniło? Tak w skrócie, mamy nowe reflektory i tylne lampy. Zmienił się przedni zderzak, a na masce pojawił się herb AMG. Do tego dochodzi kierownica AMG Performance już w standardzie, a system multimedialny MBUX zyskał rozszerzony zakres usług. Tylko tyle i aż tyle, by zainteresować nowych, potencjalnych klientów. A coś więcej? Zacznę od serca, bo ono jest najważniejsze. W tym przypadku mówimy o 2-litrowej, czterocylindrowej jednostce, która generuje 521 KM i 500 Nm momentu obrotowego. Wspiera ją 8-biegowy dwusprzęgłowy automat AMG SPEEDSHIFT DCT. Dodajmy do tego napęd AMG Performance 4MATIC+ z układem AMG TORQUE CONTROL i mamy efekt w postaci przyspieszenia do setki w 4,3 sekundy. Auto potrafi rozpędzić się do 270 km/h.

Wróćmy jednak do kwestii wizualnych. Już w standardzie dostajemy 20-calowe felgi aluminiowe oraz czerwone zaciski hamulcowe. Nad nimi ulokowano poszerzenia nadkoli, które w przypadku tego modelu lakierowane są na kolor nadwozia. Przypomnę, że przed liftingiem były czarne. Wyglądają obłędnie! Z przodu oczywiście wspomniany już przemodelowany grill, zmienione światła. I tu najważniejsze (przynajmniej według mnie) – możecie kupić matrycowe reflektory MULTIBEAM LED. Czas przejść do tyłu. Podwójna końcówka wydechu oraz spojler zdradzają, że jest to najmocniejsza, topowa odmiana modelu GLA. Klienci będą mogli wybrać nowe wzory felg aluminiowych w różnych rozmiarach. Największe mają 21-cali.

Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+ MY24

Wnętrze GLA 45 S 4MATIC+ po liftingu zadowoli fanów nowych technologii

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na kierownicę. Jest to wariant AMG Performance z przyciskami AMG, które pozwalają kierowcy między innymi na zmianę programów jazdy. Zostały wyposażone w wyświetlacze, które według producenta mają zapewnić intuicyjną obsługę. Warto również zwrócić uwagę na nowoczesny system MBUX, który ma być według Mercedesa jeszcze bardziej atrakcyjny. A był? I to jak! To chyba najładniejsze oprogramowanie fabryczne w samochodzie, jakie mogliście sobie wyobrazić. OK, dorównuje mu Jaguar (zobacz mój test Jaguar XF P300), jednak zawsze to właśnie Mercedes-Benz wypadał najlepiej w tej kwestii.

Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+ MY24

Jeśli chodzi o fanów nowych technologii – będziecie mogli korzystać z Android Auto oraz Apple CarPlay bezprzewodowo! A jeśli będzie potrzeba podładowania baterii w smartfonie, będziecie mogli korzystać z mocnych ładowarek USB typu C.

Muszę przyznać, że patrząc na wnętrze, projektanci tego modelu wykonali “kawał dobrej roboty”. Standardowo dostajemy fotele sportowe, ale można wybrać opcję AMG Performance. Fakt, trochę boli to, że Mercedes wykorzystał skórę syntetyczną, a nie naturalną, ale i tak wygląda ona świetnie. Opcji kolorystycznych jest wiele: brąz, szarość, czerń, czerwień pieprzu. Faktycznie, klienci będą mieli problem z wyborem tej odpowiedniej konfiguracji. Współczuję, ale i zazdroszczę takich wyborów. Dodam jeszcze, że można wybrać wykończenie dekorów w brązowym drewnie lipowym, co jest nowością w tym modelu.

Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+ MY24

