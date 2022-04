Głośnik o grubości kartki papieru? Naukowcy z MIT przedstawiają swój projekt

Technologia idzie w takim kierunku, że naukowcy mogą tworzyć rzeczy, o których jeszcze kilka lat temu nie myśleliśmy. Przykładem postępu technologicznego jest głośnik o grubości kartki papieru stworzony przez naukowców z Massachusetts Institute of Technology. Jest on w stanie zamienić każdą powierzchnię w źródło dźwięku!

Naukowcy z MIT stworzyli ciekawy głośnik

Jeśli mówimy o głośnikach, na myśl przychodzą nam większe lub mniejsze modele o przeróżnych kształtach. Naukowcy z MIT stworzyli coś, co w żadnym stopniu nie przypomina pospolitego głośnika, z którego korzystamy na co dzień. Projekt głośnika stworzony przez naukowców z Massachusetts Institute of Technology sprawia, że każda powierzchnia może zamienić się w źródło dźwięku.

Technologia ta nie jest jednak czymś nowym i na przestrzeni lat pojawiały się projekty, które robiły to samo. Czym więc różni się koncepcja naukowców MIT? Głośnik o grubości kartki papieru to zupełnie coś innego i wyjątkowego. Według autorów ma on oferować wysokiej jakości audio z minimalnymi zniekształceniami, niezależnie od tego, na jakiej powierzchni zostanie on umieszczony.

Głośnik o grubości kartki papieru stwarza nieograniczone możliwości

Naukowcy z MIT musieli poradzić sobie z problemem, z którym boryka się większość głośników cienkowarstwowych. Urządzenia te są wolnostojące, a powodem jest folia, która potrzebuje miejsca, aby się prouszyć i wytworzyć dźwięk. Dlatego też specjalnie na potrzeby tego projektu stworzono materiał z kopułkami o wysokości 15 mikronów, które umieszczono na bardzo cienkiej warstwie materiału piezoelektrycznego. Każda kopułka wibruje indywidualnie, a odpowiedni prześwit sprawia, że materiał może swobodnie wibrować i cechuje się dużą wytrzymałością na uderzenia i ścieranie.

Głośnik o grubości kartki papieru to rozwiązanie, które może mieć szerokie zastosowanie. Autorzy twierdzą, że materiałem bez problemu można pokryć dowolną przestrzeń i powierzchnię. Materiałem można wytapetować pokój bądź pokryć wnętrze samochodu czy samolotu. Czy tym razem stworzony projekt znajdzie jakiekolwiek zastosowanie w przemyśle?

Źródło: MIT News