God of War Ragnarok PC – wiemy, kiedy zagramy! Ile kosztuje?

Ragnarok to jedna z najlepszych gier, jaka została wypuszczona na konsole PlayStation 5. Od momentu premiery mówiło się, że pojawi się także God of War Ragnarok PC, jednak nie było informacji nawet o przybliżonej dacie. Teraz już wiemy, kiedy zagramy w drugą część przygód Kratosa i jego syna na komputerach PC.

Gracze PC w końcu się doczekali

Podczas wydarzenia State of Play Sony zapowiedziało coś, na co czekali gracze na całym świecie. Druga odsłona przygód Kratosa i jego syna trafi na komputery PC. Premiera pierwotnej, czyli konsolowej wersji tej gry, odbyła się 9 listopada 2022 roku. Od tamtej pory “pecetowcy” czekali, aż pojawi się God of War Ragnarok PC.

Oczekiwanie powoli dobiega końca, ponieważ Sony zapowiedziało, że God of War trafi do graczy PC 19 września 2024 roku, czyli za lekko ponad trzy miesiące. Tytuł trafi zarówno na platformę Steam, jak i Epic Games Store. Warto też zaznaczyć, że grę można zamawiać już w pre-orderze, a do gry wymagane będzie konto PlayStatio Network.

God of War Ragnarok PC będzie jeszcze lepszy

Tytuł, który wkrótce trafi na komputery PC, będzie oczywiście usprawniony, aby spełnić oczekiwania tych najbardziej wybrednych. God of War Ragnarok PC pozwoli na grę w rozdzielczości 4K przy odblokowanej ilości klatek na sekundę. Obecna będzie także obsługa monitorów 21:9 i 32:9, a nad jeszcze lepszą grafiką niż w przypadku wersji na konsole będą czuwać technologie Intel XeSS 1.2, NVIDIA DLSS 3.7, a także AMD FSR 3.1.

To jednak nie wszystko! Dobrą wiadomością jest również to, że gra God of War Ragnarok na komputery PC od razu będzie dostępna z dodatkiem Valhalla. Wersja podstawowa gry w pre-orderze kosztuje 259 złotych, natomiast opcja Deluxe Digital została wyceniona na 299 PLN. Tutaj znajdziecie grę na Steam, a tutaj na Epic Games Store.

Dodatek Vallhala ma zostać dołączony do gry.

Źródło: opr. wł./Sony