Google coraz bardziej przykuwa uwagę do kwestii ochrony poufnych danych swoich użytkowników? Gigant z Mountain View poinformował o zmianach dla deweloperów sklepu Play, przez co aplikacje do nagrywania rozmów znikną ze sklepu Play.

Google planuje uśmiercić zewnętrzne aplikacje do nagrywania rozmów

Możliwość nagrywania rozmów zostało usunięte z systemu Android wraz z premierą jego dziesiątej odsłony. Google mocno twierdziło, że powodem jest naruszanie prywatności i bezpieczeństwa, dlatego też zdecydowało się na usunięcie tej funkcji. Warto również zaznaczyć, że każdy kraj ma swoje przepisy dotyczące takiego rozwiązania. Dlatego też funkcja nagrywania rozmów zniknęła ze smartfonów z systemem Android.

Google mówi "nie" aplikacjom firm trzecich, które nagrywają rozmowy 25

Zniknięcie, to jednak nie jest odpowiednie słowo, ponieważ aplikacje firm trzecich, które oferują takie rozwiązanie, dalej były dostępne w sklepie Play. Do tej pory Google nic z tym nie robiło, więc każdy użytkowników mógł pobrać taką aplikację i nagrywać swoje rozmowy. To się jednak zmieni, ponieważ amerykański gigant postanowił wprowadzić zmiany dla deweloperów.

Gigant wprowadza zmiany w swoim sklepie z aplikacjami

Google stawia na bezpieczeństwo i prywatność użytkowników. Chociaż brzmi to kuriozalnie w odniesieniu do amerykańskiego giganta, który zbiera wszelkie informacje o swoich użytkownikach. Niemniej jednak producent systemu operacyjnego Android postanowił wprowadzić zmiany dla deweloperów sklepu Play, przez które aplikacje nagrywające rozmowy znikną ze sklepu z aplikacjami. Zmiany mają zostać wprowadzone 11 listopada bieżącego roku.

Aplikacje, których zadaniem jest nagrywanie rozmów telefonicznych, używają Accessibillity API. To nie podoba się Google, które twierdzi, że nie zostało ono zaprojektowane z myślą o nagrywaniu rozmów i nie może być do tego wykorzystywane. Gigant dodaje, że używanie Accessibillity API ma być dokumentowane na liście aplikacji Google Play. Wraz z wprowadzeniem nowych przepisów aplikacje do nagrywania rozmów będą mogły korzystać jedynie z natywnej funkcji smartfona, o ile ten takową posiada.

Źródło: GSMArena/ fot. Pexels