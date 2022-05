Serwisy aukcyjne są pełne perełek, jednak takie czegoś nie spodziewało się nawet samo Google. Na aukcji w serwisie eBay pojawiła się bardzo ciekawa aukcja, na której można było kupić… Google Pixel 7, który zadebiutuje dopiero na jesieni tego roku.

Prototyp Google Pixel 7 na aukcji eBay

W internecie można znaleźć wiele ciekawych rzeczy, które potrafią zaskoczyć. Taką rzeczą jest aukcja w serwisie eBay, na której można kupić telefon, którego premiera nastąpi w najbliższych kilku miesiącach. Google Pixel 7, bo on nim mowa, został zapowiedziany kilka tygodni temu podczas konferencji Google I/O.

Przeczytaj także: Honor 70 oficjalnie zapowiedziany. Będzie warto?

Właśnie ten telefon został umieszczony na aukcji w serwisie eBay. Smartfon do złudzenia przypomina telefon, który widzieliśmy na wizualizacjach, dlatego też jest to bardzo ciekawa sytuacja. Jak podaje portal The Verge, który skontaktował się z właścicielem, urządzenie to nabył on od hurtownika.

Prawdziwy czy podróbka?

Prototyp Google Pixel 7, bo inaczej tego smartfona nie można nazwać, jest w czarnym kolorze, co zgadzałoby się z tym, co podczas prezentacji modelu na konferencji I/O pokazało Google. Na aukcji możemy zobaczyć smartfona z każdej strony – od przodu, boku, i frontu. Telefon jest w pełni działający, co potwierdzają zdjęcia z włączonym ekranem, na których widzimy m.in. że ma on 128 GB pamięci. Nazwa modelu to GVU6C.

Google Pixel 7 wystawiony na sprzedaż. Problem w tym, że jeszcze nie zadebiutował 41 Google Pixel 7 wystawiony na sprzedaż. Problem w tym, że jeszcze nie zadebiutował 42 Google Pixel 7 wystawiony na sprzedaż. Problem w tym, że jeszcze nie zadebiutował 43 Google Pixel 7 wystawiony na sprzedaż. Problem w tym, że jeszcze nie zadebiutował 44 Google Pixel 7 wystawiony na sprzedaż. Problem w tym, że jeszcze nie zadebiutował 45 Google Pixel 7 wystawiony na sprzedaż. Problem w tym, że jeszcze nie zadebiutował 46 Google Pixel 7 wystawiony na sprzedaż. Problem w tym, że jeszcze nie zadebiutował 47 Google Pixel 7 wystawiony na sprzedaż. Problem w tym, że jeszcze nie zadebiutował 48 Google Pixel 7 wystawiony na sprzedaż. Problem w tym, że jeszcze nie zadebiutował 49

Sugeruje się, że osoba weszła w posiadanie wersji Pro, ponieważ smartfon wystawiony na aukcję posiada pasek aparatu, który na grafikach podglądowych widniał na tej właśnie wersji. Sprzedawca twierdzi, że posiadał w swoich rękach Google Pixel 7 Pro, jednak już się go pozbył. Google nie skomentowało tej sprawy, więc nie wiemy, czy rzekomy telefon, to prawdziwy Pixel 7 czy też chińska podróbka.

Aukcja została zamknięta, a telefon wystawiony był na niej za 450 USD.

Źródło: The Verge