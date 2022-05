Chiński producent oficjalnie zaprezentował nową serię Honor 70, w którego wchodzą modele 70, 70 Pro i 70 Pro+. Smartfony będą pracować na systemie Google Android 12 z nakładką Honor Magic UI 6.1. Smartfon ma oferować coś, co docenią osoby nagrywające vlogi. Będzie warto?

Seria Honor 70 oficjalnie zapowiedziana

Honor to marka, która niegdyś należała do Huawei, jednak po problemach chińczyków z sankcjami nałożonymi przez USA, stała się niezależną firmą. Dlatego też smartfony tego producenta w dalszym ciągu mogą korzystać z usług Google, czego przykładem jest system operacyjny. Nowa seria Honor 70 będzie pracowała na Androidzie 12, na którego nałożona zostanie nakładka Honor Magic UI 6.1.

Model Honor 70 to podstawowy model, który został wyposażony w 6,67-calowy ekran OLED z zakrzywionymi krawędziami. Na pokładzie znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G. Wszystkie trzy modele z tej serii zostały wyposażone w sensor Sony IMX800, którego rozdzielczość to 54 Mpix. Podstawowa wersja smartfona posiada także 2 Mpix sensor głębi. Znajdziemy tutaj baterię o pojemności 4800 mAh, którą można ładować z mocą 66 W. Ceny tego modelu zaczynają się od 2700 CNY, co daje nam ok. 1700 PLN.

Honor 70 oficjalnie zapowiedziany. Będzie warto? 25

Jak z wersjami Pro? Co będą oferować?

Najbardziej topową wersją z serii Honor 70 jest model Pro+. Producent zastosował tutaj procesor Dimenisty 9000 i procesor graficzny Mali-G710 MC10. Smartfon posiada nowy modem 5G z obsługą sub-6GHz. W przypadku tego smartfona mówimy o wersjach 8/256 lub 12/256 GB. Pro+ został wyposażony w wyświetlacz OLED 6,78-cala, z odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Ekran jest w stanie wyświetlać wideo w formacie „HDR Vivid”.

Tak jak już wcześniej zostało wspomniane, seria Honor 70 posiada ten sam aparat główny o rozdzielczości 54-megapikseli. W wersji Pro+ znajdziemy dodatkowo 50 Mpix układ szerokokątny, który również może służyć jako kamera makro oraz 8-megapikselowy obiektyw marko z 3-krotnym zoomem optycznym (30x cyfrowy). Znajdziemy tutaj także OIS. Przednia kamerka ma 50 Mpix i pole widzenia 100 stopni. Producent zarzeka się, że jako pierwszy w branży wykorzystał funkcję vloga w trybie Solo Cut, która pozwala na nagrywanie vlogów portretowych. Bateira w tym modelu ma 4500 Mah pojemności i można ją ładować z mocą 100 W. Cena? Wersja 8/256 kosztuje 4300 CNY (ok. 2700 PLN), a model z 12 GB to wydatek rzędu 4600 CNY (ok. 2900 PLN).

Pośrednim modelem serii Honor 70, jest wersja Pro, która została wyposażona w procesor Dimensity 8000 oraz procesor graficzny Mali-G610 MC6. To, co łączy wersję Pro i Pro+, to praktycznie wszystko – wyświetlacz, aparat i bateria. Smartfony w podstawie oferuje 256 GB pamięci, jednak użytkownik może również wybrać wersję 512 GB. Cena za wariant 8/256 to 3700 CNY (ok. 2400 PLN), a model 12/256 GB kosztuje 4000 CNY (ok. 2800 PLN) w przedsprzedaży.

Źródło: HiHonor