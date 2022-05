Samsung Galaxy Z Fold 4 – pełna specyfikacja smartfona w sieci!

Samsung Galaxy Z Fold 4 to nowa generacja składnego smartfona południowokoreańskiego producenta. Premiery modelu spodziewamy się jeszcze w tym roku, jednak producent nie potwierdził jak dotąd żadnych plotek na jego temat. W sieci pojawiła się nieoficjalna specyfikacja smartfona. Będzie na co czekać?

Smartfon zadebiutuje w ciągu kilku tygodni?

Samsung Galaxy Z Fold 4 to czwarta generacja pierwszego składanego smartfona południowokoreańskiego producenta. Model ten ma zadebiutować w tym roku i wszyscy miłośnicy tego typu urządzeń czekają na niego z niecierpliwością. Nic dziwnego, ponieważ kolejna generacja ma być jeszcze lepiej wyposażona niż poprzednik.

Przecieki na temat Samsung Galaxy Z Fold 4 krążą po sieci już od jakiegoś czasu. Wiele źródeł mówi, że smartfon zadebiutuje wcześniej, niż mogliśmy się tego spodziewać. Sugeruje się, że składany model południowokoreańskiego producenta wejdzie na rynek już w sierpniu tego roku. To jednak nie koniec informacji, ponieważ do sieci trafiła nieoficjalna specyfikacja smartfona.

Specyfikacja Samsung Galaxy Z Fold 4 trafiła do sieci

Na portalu Twitter pojawił się wpis, którego autorem jest użytkownik Yogesh Brar. Sugeruje on, że Samsung Galaxy Z Fold 4 zostanie wyposażony w procesor najnowszej generacji, czyli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Czyżby Samsung porzucił plany umieszczenia we flagowcu własnego układu Exynos? Procesor ma być wspierany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM, a użytkownik będzie miał do wyboru wersję 256 lub 512 GB.

Wyświetlacz jest chyba najważniejszą kwestią w tego typu smartfonach, dlatego też według przecieków Samsung Galaxy Z Fold 4 zostanie wyposażony w wewnętrzny panel AMOLED QXGA+, którego przekątna wynosi 7,6-cala. Odświeżanie tego panelu to 120 Hz. Zewnętrzny wyświetlacz to również panel AMOLED i będzie on oferował rozdzielczość HD+ i przekątną 6,2-cala. Tutaj również mówimy o odświeżaniu na poziomie 120 Hz.

Co z aparatami w Samsung Galaxy Z Fold 4? Model ten ma zostać wyposażony w 50-megapikselowy aparat główny, który wspierany będzie przez układ ultraszerokokątny (12 Mpix) i teleobiektyw trzykrotnym zoomem (12 Mpix). Z przodu znajdziemy kamerę umieszczoną pod głównym wyświetlaczem o rozdzielczości 16-megapikseli, a 12 Mpix oko zostanie umieszczone również nad zewnętrznym ekranem. Smartfona ma pracować na systemie Google Android 12 z nakładką OneUI i oferować 25-watowe ładowanie, które będzie przyjmować bateria o pojemności 4400 mAh.

Samsung Galaxy Z Fold4



– Inner: 7.6" QXGA+ AMOLED, 120Hz

– Outer: 6.2" HD+ AMOLED, 120Hz

– Snapdragon 8+ Gen 1 SoC

– 12/16GB RAM

– 256/512GB storage

– Rear Cam: 50MP + 12MP (UW) + 12MP (3x)

– Inner Cam: 16MP (UD)

– Outer Cam: 10MP

– Android 12, OneUI

– 4,400mAh battery, 25W — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 30, 2022

Żadne z tych informacji nie zostały potwierdzone przez producenta, dlatego też trzeba je traktować z przymrużeniem oka.

Źródło: Twitter