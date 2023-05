Google usunie ci konto. Lepiej to zrób, póki jest czas!

Gigant zmienia swoją politykę. Wcześniej, kiedy konto Google nie było używane przez użytkownika przez okres dwóch lat, firma kasowała dane. Teraz to się zmieni i Google usunie ci całe konto. Jeśli masz drugiego maila, na którym znajdują się ważne rzeczy, to lepiej się do niego zaloguj.

Jeśli posiadasz jakieś stare konto Google, na które nie logowałeś się od jakiegoś czasu, jednak znajdują się na nim jakieś ważne pliki, to lepiej się do niego zaloguj, ponieważ Google usunie ci je, jeśli nie było cię na nim przez ostatnie 24 miesiące. Gigant z Cupertino właśnie ogłosił aktualizację swojej polityki dla nieaktywnych kont.

Stara polityka, która została wprowadzona w 2020 roku, mówiła o tym, że Google może wymazać wszystkie dane konta, które nie było dotykane przez dwa lata przez użytkownika. To się jednak zmienia i wraz z nowym prawem, Google usunie całkowicie to konto.

Kiedy nowa polityka wejdzie w życie?

Jak podaje product manager Google, Ruth Kircheli na blogu, Google wprowadza kluczowe zmiany w polityce nieużywanych kont. Zmiany zaczną obowiązywać od grudnia tego roku, więc macie sporo czasu na przypomnienie sobie danych logowania do starego konta Google.

Google zmienia politykę dotyczącą nieaktywnych kont.

Co ciekawe, jak podaje 9to5Google, usunięty adres mail nie będzie dostępny do ponownego użytku. Co rozumieć przez aktywność na koncie, aby uchronić je przed usunięciem? Google podaje, że zalicza się na to: czytanie i pisanie maili, używanie dysku, oglądanie YouTube, pobieranie aplikacji ze sklepu Play, wykorzystywanie wyszukiwarki Google, czy korzystanie z konta do logowania się do aplikacji trzecich.

Źródło: The Verge