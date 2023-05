Wszyscy raczej wiedzą do czego służy ta platforma, prawda? Ogląda się tam osoby, które grają w jakąś grę. Tak przynajmniej powinno być. Jeśli Twoje dziecko spędza czas na Twitch, sugeruję, abyś dokładnie przeanalizował jakie treści tam ogląda. Możesz się mocno zdziwić.

Twoje dziecko spędza czas na Twitch? Zobacz co tam ogląda!

Byłem w szoku przeglądając kolejne witryny poświęcone tematyce infuencerów. Trafiłem na artykuł dotyczący zachowania pewnej użytkowniczki portalu Twitch. Nie mam pojęcia co ona sobie wyobrażała ale jedno jest pewne – pomyliła portale, gdyż to, co prezentowała zdecydowanie nie pasowało do platformy, na której strumieniuje się obraz z gier. Dlatego pamiętaj, jeśli Twoje dziecko spędza czas na Twitch, powinieneś bardzo dokładnie przeanalizować to, jakie treści ogląda, gdyż może trafić na takie, których zdecydowanie nie powinno oglądać. Najgorsze jest to, że tak naprawdę ciężko nad tym zapanować. O co dokładnie chodzi?

Dziewczyny z Twitch mają nowy sposób na przyciąganie widzów

Twoje dziecko spędza czas na Twitch? Zapewne basenowe dziewczyny nie są mu obce

Ale, że co?! A no, to. Dziewczyny wymyśliły sobie sposób na biznes. Wskakują do basenu i rozmawiają z widzami. Oczywiście, mega skąpo ubrane, jednak mające na sobie bikini, aby Twitch przypadkiem nie usunął bądź nie zablokował takiego streamu. Pisałem o tym wielokrotnie. Z jednej strony rozumiem czemu tak ochoczo atakują tą platformę – odwiedza ją każdego dnia wiele osób, dlatego zdecydowanie łatwiej im zdobyć widzów. Z drugiej jednak uważam, że takie materiały powinny być natychmiastowo blokowane bez możliwości powrotu. W końcu jak tak bardzo chcą zarabiać swoim ciałem, mają inne możliwości, jak chociażby OnlyFans.

Kolejna dziewczyna przegięła. Ten streaming nie powinien mieć miejsca na Twitch

Nie będę linkował do jej profilu na Instagramie, ale napiszę wprost. Zdecydowanie widać, że dziewczyna ma parcie na popularność. Pochodzi z USA, ma zaledwie 3 tysiące obserwujących, czyli na “tamten rynek” tyle, co nic. Na początku próbowała “odnaleźć się” w tematyce podróży, jednak bezskutecznie. Dlatego postanowiła zabłysnąć w nieco inny sposób. W skrócie: uruchomiła strumieniowanie na Twitchu i zaczęła się rozbierać, pozostawiając na sobie tylko dolną część bielizny. I teraz pytanie – ile dzieci oglądało ten materiał, zanim został zablokowany? Jak takie coś mogło wpłynąć na dziecięcą psychikę?

Jak wiem, że Twitch nie jest w tym przypadku winny – przecież nie da się z góry określić, jakie materiały będzie prezentował użytkownik. Nie rozumiem jednak, dlaczego te dziewczyny tak na siłę starają się zdobyć obserwujących. Przecież to oczywiste, że pokazując chociażby piersi, platforma po chwili usunie taki materiał i zablokuje użytkowniczkę. A jednak, ilość takich próbujących się wybić dziewczyn jest bardzo dużo. Czy jest jakiś sposób na to, by faktycznie uniemożliwić uruchomienie takich streamów? Miejmy nadzieję, że niebawem ktoś wpadnie na pomysł co zrobić, by zablokować takie treści.