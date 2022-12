Ale jak to, dziewczyny z Twitch? Czyli takie, które grają w gry? Nie oszukujmy się. Wiele osób odwiedza platformę na której można znaleźć transmisje z gier nie po to, by właśnie oglądać, jak ktoś inny gra. Bardzo często wchodzi się tam po to by… podziwiać wdzięki kobiet. No cóż, takie życie. Niewiasty były jednak coraz częściej banowane za to, że z tej platformy zrobiły sobie portal dla dorosłych. Kreatywność ludzka nie ma granic. Udowadniają to właśnie dziewczyny z Twitch, bo tak sobie je nazwałem. A co!

Dziewczyny z Twitch mają nowy sposób na przyciąganie widzów

Wracając do tematu. Wiele dziewczyn strumieniowało… swoje życie, które kręciło się głównie przy pokazywaniu swoich wdzięków. Uważam osobiście, że osoby, które to oglądają tracą swój czas. Bo tak naprawdę powiedzcie, co fajnego jest w patrzeniu na dziewczynę, która siedzi w basenie i od czasu do czasu mówi coś do widzów? Czasami Twitch banował niektóre streamerki za zbyt wyzywający ubiór. Te oczywiście wracały z nowszymi pomysłami na to, by przyciągać widzów. Oto kolejny, który staje się coraz popularniejszy.

Regulamin platformy Twitch mówi wprost – nie wolno eksponować zbytnio swojego ciała. A przecież o to chodzi kobietom, które, cóż, tak zarabiają na życie. Co tym razem wymyśliły? Pojawia się nowa moda, w której dziewczyny ubierają się na sportowo i zaczynają biegać. I w zależności od tego, jak szybko biegną… sami wiecie. Najlepsze jest to, że właśnie w taki sposób omijają regulamin, a ludzie oczywiście bardzo chętnie przyglądają się sportowym poczynaniom dziewczyn. Co za czasy, w których żyjemy? Wystarczy mieć atrakcyjne ciało i pieniądze, jak manna, spływają z nieba. Tego właśnie chcemy? Najwidoczniej tak, patrząc na to, jaką oglądalność “wykręcają” dziewczyny z Twitch wnioski nasuwają się same.