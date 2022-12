Ma 250 tysięcy obserwujących. A jednak, streamerka dostała bana na 3 dni za ubranie. Podobno zbyt wyzywające. Czy faktycznie opinia Twitch’a jest słuszna?

Nie oszukujmy się, jest to jedna z tych dziewczyn, które zarabiają na życie pokazując się na różnych platformach społecznościowych. Velvet, bo o niej mowa, jest znana z bardzo wyzywających materiałów. Jakby nie patrzeć, posiada również konto na OnlyFans. Tak czy inaczej, podczas jednej z transmisji na Twitch „zaliczyła” bana na trzy dni. Za co? Wygląda na to, że moderatorom nie spodobał się jej strój. Jak myślicie, słusznie?

Streamerka dostała bana na 3 dni za to ubranie. Przesadziła?

Streamerka dostała bana na 3 dni. Według mnie słusznie, pomimo tego, że ubranie nie jest przesadzone

Osobiście uważam, że jej strój nie jest przesadny. Wszystko jednak zależy, jak na to patrzymy. Jeśli chodzi o platformę Twitch – zdecydowanie słusznie dostała bana. Pisałem niedawno o tym, że streamerka pokazała za dużo. Podobno całkiem przypadkowo. Ja jednak w to nie wierzę.

Tak czy inaczej, wróćmy do Velvet. Dziewczyna zarabia na OnlyFans, a inne platformy służą jej zapewne do promocji. Stąd wyzywające stroje, które mają być wyzywające, ale jeszcze „akceptowalne”, a więc nagość ma nie „wylewać się” widzom z ekranu. Najwidoczniej Twitch uznał, że przesadziła.

Streamerka pokazała za dużo. Podobno przypadkiem. Jasne.

Dziewczyna dostała już sześć razy bana od Twitch’a. To oznacza, że faktycznie nie dba o to, by „działać” zgodnie z regulaminem. Dlaczego uważam, że ta blokada była słuszna? Dlatego, że Twitch to platforma do strumieniowania gier, a nie prowadzenia transmisji „reklamowych”, gdzie nieletni mogą oglądać materiały, do których nie powinni mieć dostępu.

Chce zarabiać pokazując swoje ciało w sieci? Nie mam z tym problemu. Pamiętajmy jednak, że są do tego specjalnie przygotowane portale, jak np. OnlyFans. Twitch powstał do czegoś innego i tego się trzymajmy.