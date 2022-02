Już dziś startuje High League 2. Jest to obok Fame MMA jedna z najpopularniejszych federacji, w których możemy zobaczyć walczących celebrytów. Sprawdźmy, kto dziś walczy, o której startuje widowisko oraz ile kosztuje PPV.

Oczywiście, największe emocje związane są z walką Owcy i Pashy, o czym pisał już Tomek. Należy przy okazji wspomnieć, iż pomimo tego, że High League kojarzy się z walkami MMA, Jarek i Michał będą walczyli na zasadach bokserskich. Kolejną ciekawostką jest to, iż dla obu panów będzie to debiut w przypadku sportów walki. Warto jednak pamiętać iż nie jest to jedyny pojedynek podczas dzisiejszego widowiska.

High League 2 – karta walk

Zacznijmy od początku, a więc od pierwszego pojedynku, który dziś zobaczymy. Na start do oktagonu wejdą Konrad Krawat oraz Mariusz Sobczak znany również w środowisku internetowym jako Super Mario. W kolejnym pojedynku zobaczymy Jakuba Nowaczkiewicza oraz Huberta Węzkę Dredziastego. Trzecia walka odbędzie się pomiędzy Piotrem Czuprynem Czuux oraz Piotrem Byliną Edzio. Walka numer cztery to jeden z pojedynków, na który czeka wiele osób. W oktagonie pojawi się Alan Kwieciński, znany między innymi z Warsaw Shore. Jego przeciwnikiem będzie Denis Załęcki. Panowie chyba nie do końca się lubią. Zobaczcie sami:

Piąta walka odbędzie się pomiędzy Norbertem Gierczakiem Dis, a Maciejem Zoniuk Zony. Przechodzimy do pojedynku o pas. Podczas szóstej z walk w oktagonie pojawi się popularny internetowy twórca związany z projektem Ekipa, Mateusz Krzyżanowski Mini Majk. Jego przeciwnikiem będzie Maciej Jarema Big Jack. Czas na dwie najważniejsze walki wieczoru. W tak zwanym co-main event zobaczymy Lexy Chaplin oraz Agatę Fąk, którą wiele osób śledzących poczynania influencerów kojarzy jako Fagata. I ostatnia walka, tzw. main event, w którym walczyć będzie Jarosław Jarząbkowski Pashabiceps oraz Michał Owczak Owca WK.

Jarosław „pashaBiceps” Jarząbkowski vs Michał „Owca” Owczarzak

Lexy Chaplin vs Agata „Fagata” Fąk

Mateusz „Mini Majk” Krzyżanowski vs Maciej „Big Jack” Jarema

Norbert „Dis” Gierczak vs Maciej „Zony” Zoniuk

Piotr „czuuX” Czupryn vs Piotr „Edzio” Bylina

Alan „Alanik” Kwieciński vs Denis „Bad Boy” Załęcki

Jakub Nowaczkiewicz vs Hubert „Dredziasty” Węzka

Konrad Karwat vs Mariusz „Super Mario” Sobczak

O której zaczyna się gala? Ile kosztuje PPV?

Warto wspomnieć, że gala High League 2 nie będzie transmitowana w żadnej z telewizji. Jeśli chcecie zobaczyć na żywo walki ulubionych twórców internetowych, należy odwiedzić highlive.tv. Za pośrednictwem tej witryny można zakupić dostęp PPV, który kosztuje 27,99 zł. Jeśli chcecie również uzyskać dostęp do tak zwanego Hejt Room, koszt wzrasta do 32,99 zł. Start gali High League 2 przewidziano na godzinę 20:00.

Autorem zdjęcia głównego jest Piotr Pędziszewski (HIGH League).