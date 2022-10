Hikvision U100 – test pamięci RAM od nowego gracza na rynku

Hikvision nie tylko postanowił wkroczyć na rynek dysków czy kart pamięci, ale także na rynek pamięci RAM. Zatem Hikvision U100, U10, U1 to nowe modele producenta w ofercie. Dzisiaj pod lupę weźmiemy model z podświetleniem RGB, czyli U100.

Specyfikacja techniczna Hikvision U100

Standard: DDR4

Ilość pinów: 288

Częstotliwość: 3200 MHz

Opóźnienie CAS: CL16

Napięcie: 1,35 V

Podświetlenie: TAK

Gwarancja: Dożywotnia

Specyfikacja pochodzi ze strony producenta pamięci RAM, marki Hikvision.

Hikvision U100 – omówienie pamięci RAM

Pamięć RAM posiada podświetlenie RGB. Szkoda, że nie otrzymujemy jakiegokolwiek programu, aby móc w jakiś sposób je skonfigurować. Poza tym jest ono bardzo, ale to bardzo ładne i osobiście przypadło mi do gustu. Producent zdecydował się na zamontowanie radiatorów, które powinny pomagać w chłodzeniu zastosowanych w pamięciach kości.

Pamięć RAM posiada swój profil XMP 3200 MHz o opóźnieniach 16-20-20-40 z napięciem 1.35V. Według programu Thaiphoon wbudowane zostały kości od Hynix, więc potencjał OC na te 3600 MHz z miarę sensownymi timingami być powinien.

Zrzut ekranu z programu Thaiphoon.

Hikvision U100 – platforma testowa

Procesor – Intel Core i5 10600K stock

– Intel Core i5 10600K stock Płyta główna – Gigabyte Z490 Vision G

– Gigabyte Z490 Vision G Pamięć RAM – Crucial Ballistix 4×8 GB 3600mhz CL16

– Crucial Ballistix 4×8 GB 3600mhz CL16 Karta graficzna – Palit Dual RTX 3060 Ti

– Palit Dual RTX 3060 Ti Zasilacz – MSI A750GF

– MSI A750GF Dysk systemowy – Goodram Iridium 256 GB SATA

– Goodram Iridium 256 GB SATA System operacyjny – Windows 10 Pro 64 bit

Hikvision U100 – podkręcanie pamięci RAM

Przypuszczenia całkiem się sprawdziły. Korzystając z wyżej wymienionej platformy testowej udało się podkręcić kości do 3600 MHz zachowując nawet nieco niższe opóźnienia niż ma to miejsce w profilu XMP. Wartości udało się ustawić na 16-18-20-40 przy napięciu 1.45V. Napięcia VCCIO oraz VCCSA musiałem podnieść na 1.20V. Niestety, pomimo prób podniesienia napięcia czy to pamięci do 1.55V czy samych VCCIO oraz VCCSA, niepowodzeniem kończyły się próby zacieśnienia opóźnień, a także podniesienia zegarów przy sensownych opóźnieniach. 3700 MHz jest możliwe do osiągniecia, ale w takiej sytuacji byłem zmuszony do zwiększania opóźnień o kolejne dwa oczka każdy. Pamięci nie przekraczały w żadnym przypadku bariery 50°C.

Hikvision U100 – testy pamięci RAM

Testy pamięci zostały wykonane przed, a także po wykonaniu overclockingu. Wyniki są porównane z inną pamięcią RAM. Do testów wybrałem takie programy jak: AIDA64, SiSoftware Sandra 2021 oraz PassMark.

Hikvision U100 – test pamięci RAM od nowego gracza na rynku

Na pierwszym wykresie widoczny jest test kopiowania, zapisu oraz odczytu w programie AIDA64. Po podkręceniu pamięci ewidentnie uzyskują lepsze rezultaty, ale tylko w odczycie są w stanie wygrać z konkurencją, a w kwestii zapisu przegrywają dosyć wyraźnie.

Hikvision U100 – test pamięci RAM od nowego gracza na rynku

Co to byłby za test, gdybym użył tylko jednego programu i zrobił jeden wykres? Dosyć marny prawda? Dlatego podrzucam wyniki z SiSoftware Sandra 2021. Pamięć również przyśpieszyła, bo tutaj warto dodać, że są to wartości w MB/s, ale nie na tyle, żeby wyprzedzić konkurencję bez jakichkolwiek zmian poza włączeniem profilu XMP.

Hikvision U100 – test pamięci RAM od nowego gracza na rynku

W benchmarku PassMark Performance zaliczają solidny wzrost. Dziwna sytuacja stała się z pamięciami od Crucial, które zaliczyły gorsze rezultaty, tym samym otrzymując solidne baty od nowych pamięci RAM marki Hikvision.

Hikvision U100 – test pamięci RAM od nowego gracza na rynku

Na sam koniec pozostawiłem testy opóźnienia w programach AIDA64 oraz PassMark. W tym przypadku nie liczy się więcej, a mniej niż w poprzednich testach. Opóźnienie również udało się zbić, szczególnie w AIDA64 dosyć znacznie. Ogólnie podsumowując kwestię opóźnień można rzec, że wypada ona na korzyść pamięci Hikvision.

