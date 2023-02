Hit Sony w PlayStation Plus Extra! Dopiero co wyszedł!

Jeśli przecieki okażą się prawdziwe, to osoby opłacające abonament Extra PS Plus wkrótce zagrają w jeden z największych hitów, jakie powstały na konsole japońskiego producenta. Pogłoski mówią, że w PlayStation Plus Extra pojawi się Horizon Forbidden West!

Jedna z najlepszych gier na konsole Sony w PlayStation Plus Extra?

Oferta gier w PlayStation Plus Extra i Premium w lutym może okazać się naprawdę bogata, a to za sprawą jednego tytułu, w który po prostu musicie zagrać. Jak podaje leaker billbil-kun, w tym miesiącu abonenci, którzy zdecydowali się na subskrypcję droższego pakietu PS Plus, będą mogli zagrać w Horizon Forbidden West.

Horizon Forbidden West w PlayStation Plus Extra to o tyle zaskoczenie, że gra za kilka dni dopiero skończy rok. Sony przygotowało więc relatywnie “świeżynkę”, która trafi do osób opłacających droższy abonament usług PlayStation Plus. Jeśli przecieki okażą się prawdą, to Microsoft w najbliższych miesiącach będzie musiał wyciągnąć asa z rękawa, jeśli chce przebić hojność Sony.

Najnowszy Horizon i kilka ciekawych produkcji

Horizon Forbidden West to z pewnością największy tytuł, jaki pojawi się w PlayStation Plus Extra w lutym. Gracz ponownie wciela się w postać Alloy, która próbuje ocalić planetę przed zarazą rdzy, która powoli niszczy życie. W tym celu musi zebrać najważniejsze systemy podrzędne głównego SI. Zadanie to nie będzie łatwe, ponieważ na swojej drodze napotka nowych, niezwykle potężnych wrogów, którzy będą chcieli przywłaszczyć SI dla siebie i uciec z Ziemi, by rozpocząć życie na innej planecie. Okazuje się, że coś podąża ich tropem. Osobiście nie mogłem oderwać się od rozgrywki! Gra będzie dostępna na PS4 i PS5.

Czy plotki się potwierdzą i najnowszy Horizon pojawi się w ofercie PS Plus?

To jednak nie wszystko, ponieważ w lutym w usłudze PS Plus Extra i Premium ukażą się takie tytuły jak Scarlet Nexus (PS5 i PS4), Resident Evil 7 (PS5 i PS4), Syphon Filter Mark Mirror (PSP) oraz wszystkim dobre znany Borderlands 3 (PS5 i PS4). Jeszcze dziś Sony powinno potwierdzić listę gier, które trafią w tym miesiącu do PS Plus Extra i Premium. Gry mają być dostępne od 21 lutego.

