Jeśli korzystacie z oferty PlayStation Plus, to Sony przygotowało dla was aż 19 gier, które możecie odebrać za darmo! Jak odebrać hity PS Plus i do kiedy to zrobić?

Masz PS5 i subskrybujesz próg Essential? Odbierz gry!

PlayStation Plus podzielone jest na trzy progi i ten najtańszy kosztuje 37 złotych miesięcznie. Mowa tutaj oczywiście o ofercie Essential, która również oferuje darmowe gry za darmo. Sony postanowiło nieco uszczuplić bibliotekę gier, więc warto się spieszyć.

Hity PS Plus! 19 gier do odebrania za darmo, ale tylko dla posiadaczy PlayStation 5!

Kolekcja PlayStation Plus skierowana jest do graczy posiadających konsolę PlayStation 5, więc jeśli w dalszym ciągu korzystacie z PS4, to nie możecie z niej skorzystać. Jeśli jednak macie obie konsole japońskiego giganta, to po dodaniu ich na obecnej generacji konsol, będą one dostępne na tej starej.

Wszystkie hity PS Plus należy dodać do 9 maja, ponieważ po tym dniu kolekcja ta nie będzie już dostępna na platformie Sony, a udostępnione gry będą zdecydowanie droższe.

Jak odebrać hity PS Plus?

Po uruchomieniu konsoli PlayStation 5 przechodzimy w lewo i klikamy w ikonę usług PlayStation Plus. Na dolnych kafelkach znajduje się opcja “kolekcja PlayStation Plus. Teraz wystarczy dodać gry do swojej biblioteki. Hity PS Plus będą dostępne przez cały okres opłacania nawet najtańszego z progów PlayStation Plus, czyli wariantu Essential.

Jedną z gier, jaką można odebrać, jest God of War z 2018 roku!

Hity PS Plus do odebrania za darmo:

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Call of Duty: Black Ops III — Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Days Gone

Detroit: Become Human

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

God of War (2018)

Infamous Second Son

Monster Hunter World

Mortal Kombat X

Ratchet & Clank (2016)

Resident Evil 7: Biohazard

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Uncharted 4: Kres Złodzieja

Until Dawn

