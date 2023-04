ASUS ROG Ally to nowy handheld, który wkrótce trafi na rynek i będzie chciał zagrozić pozycji Steam Deck. Dowiedzieliśmy się, ile będzie kosztować najmocniejsza wersja przenośnej konsoli. Jest mniej, niż się tego spodziewaliśmy!

ASUS zdetronizuje Steam Deck?

Konsola Steam Deck stała się tak dużym sukcesem, jak się tego oczekiwało. Głównie dlatego, że ma monopol na rynku przenośnych konsol. Co prawda jest oczywiście Nintendo Switch, jednak nie jest to ten sam poziom pod względem specyfikacji i wydajności. ASUS zobaczył dla siebie szansę i postanowił stworzyć ROG Ally.

Przenośna konsola tajwańskiego producenta ma oferować bardzo dobrą specyfikację. Według przecieków sugerowanych benchmarkami ASUS ROG Ally będzie korzystał z 16 GB pamięci operacyjnej LPDDR5 Dual Channel i 512 GB przestrzeni na dysku (pojawi się także model z 256 GB). Największą zaletą będzie jednak procesor, ponieważ producent zamierza wyposażyć konsolę w AMD Ryzen Z1, a mocniejsza wersja dostanie ten sam dysk z dopiskiem Extreme.

Bazowa wersja Ryzen Z1 ma 6 rdzeni i 12 wątków, natomiast Extreme 8 rdzeni i 16 wątków. Układ ten cechuje się wysoką wydajnością i mocno przewyższa to, co oferuje CPU stosowany w Steam Decku.

ROG Ally w topowej wersji będzie tani! Kupisz go? Fot. ASUS

ROG Ally w topowej wersji nie będzie taki drogi

Jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom ASUS postanowił zrobić coś miłego dla graczy i nie będzie wołał fortuny za swoją najmocniejszą konsolę. Co prawda w dalszym ciągu będzie on droższy od Steam Decka (o 50 USD w takiej samej wersji pamięciowej i pojemnościowej), ale będzie tańszy, niż zakładano.

Na początku sugerowano, że cena topowej wersji będzie kosztować ok. 1000 USD. Asus jednak zaskoczył! Fot. Asus

Jak podają najnowsze przecieki wersja 16/512 GB zostanie wyceniona na 699,99 USD. Sugeruje się, że wersja z dyskiem 256 GB i podstawowym Ryzenem Z1 będzie tańsza o ok. 100/150 USD. Po przeliczeniu na złotówki, przy obecnym kursie, najmocniejszy wariant będzie kosztował ok. 2900 złotych. Jest to o tyle ciekawe, że wcześniej mówiono, że topowa wersja będzie kosztować w okolicach tysiąca dolarów.

Producent oficjalnie ma ogłosić cenę, datę przedsprzedaży i dostępność 11 maja.

