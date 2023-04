Kontroler do PlayStation, zwłaszcza ten do najnowszej generacji konsol, przeszedł sporą zmianę w kwestii designu. Sony ma jednak pomysł, jak jeszcze bardziej go ulepszyć. Okazuje się, że japoński gigant patentuje pada, który zmienia… temperaturę!

Kontroler do PlayStation jakiego jeszcze nie było

Kontrolery DualSense, w moim przekonaniu, są o wiele wygodniejsze, niż DualShocki, które dołączane były do poprzednich generacji konsol. Lepiej leżą w dłoni, mają odpowiedni rozmiar i nie wydają się za małe, kiedy gramy. Sony zdecydowanie odrobiło lekcje i zaprojektowało kontroler przypominający pada od Xboxa. A w przypadku Microsoftu mówimy o bardzo dobrym designie.

Kontroler do PlayStation, który zmienia temperaturę? Sony z patentem

Sony zaimplementowało również ciekawe technologie do swoich padów. Adaptacyjne “triggery”, których siła nacisku uzależniona jest od tego, co dzieje się na ekranie, to ciekawe i fajne rozwiązanie. Japoński gigant chce, aby kontroler do PlayStation był jeszcze lepszy, a najnowszym pomysłem jest rozwiązanie, które zmienia… temperaturę pada.

Pad, który zmienia temperaturę? Sony patentuje pomysł

Sony chce jeszcze bardziej usprawnić doznania z gier, dlatego też kontroler do PlayStation powinien przenosić to, co dzieje się na ekranie, do rzeczywistości. Pad, który zmienia temperaturę w zależności od sytuacji w grze, to rozwiązanie, które brzmi bardzo ciekawie. Rzekomo kontroler miałby być wykonany z bardziej miękkiego materiału niż plastik. Temperatura zmieniałaby się, gdyby gracz zbliżył się do gorącego lub zimnego przedmiotu w grze. Za wszystko odpowiadałyby sygnały elektryczne, które dostosowałyby temperaturę materiału.

Paten zakłada, że technologia miałaby znaleźć się na uchwytach i reagować, kiedy gracz dotknie lub zbliży się do ciepłego lub zimnego przedmiotu w grze.

Brzmi ciekawie, ale wiąże się z tym kilka przeszkód. Przede wszystkim taki kontroler do PlayStation musiałby być zaprojektowany od nowa, trzeba również znaleźć materiał, który nie narazi użytkownika na poparzenia. Na ten moment Sony jedynie opatentowało ten pomysł i nie wykluczone, że przyszłe generacje padów dostaną właśnie tego typu rozwiązanie. Pytanie tylko, czy japoński gigant zdąży z pomysłem do premiery następnej generacji konsoli.

