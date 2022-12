Holandia vs Argentyna. Pierwsza ćwierćfinałowa para MŚ 2022!

Kto wie, może gdyby nie wspomniany błąd. Gdyby udało się Australii strzelić w końcówce spotkania, mecz przebiegałby zupełnie inaczej. To jednak historia, a Australia musi pogodzić się z wynikiem końcowym. Za kilka dni zobaczymy kolejne spotkanie, w którym zobaczymy, kto przejdzie do półfinałów – Argentyna czy Holandia, która wyeliminowała USA . Jak myślicie?

Australia grała świetnie. Jej zawodnicy nie bali się rywala, który przecież dla wielu jest potentatem do tego by zdobyć Mistrzostwo Świata. Widać było wiele ataków, naprawdę dobrych sytuacji. Tak czy inaczej, Argentyńczycy byli lepsi i to oni przechodzą dalej. Czy jednak jest to faktycznie drużyna, która może dojść do finału? Nie jestem tego pewny w stu procentach. Chociaż, MŚ 2022 w Katarze jest bardzo nieobliczalna. Przecież z grupy nie weszły takie reprezentacje jak chociażby Niemcy czy Belgia.

Świetny mecz. Naprawdę przyjemnie oglądało się zarówno Argentynę, jak i Australię. Można śmiało powiedzieć: szkoda, że Australia nie doprowadziła do dogrywki, a było bardzo blisko. Tak czy inaczej, Messi i koledzy byli lepsi, czego efektem był wynik 2:1. Zaczął strzelanie Messi (35 minuta), następnie skuteczny był Alvarez (57 minuta). Bramkę samobójczą ma zaliczoną Fernandez (77 minuta) – a to za sprawą rykoszetu – piłka przypadkowo odbiła się od zawodnika Argentyny, przez co bramkarz tak naprawdę nie miał szans. Warto dodać, że sędzią głównym podczas tego spotkania był Polak, Szymon Marcinak.

A jednak. Po zaciętym spotkaniu Argentyna – Australia, które zakończyło się wynikiem 2:1, poznaliśmy drugą reprezentację, która dostała się do ćwierćfinałów MŚ 2022. Holandia vs Argentyna zobaczymy 9.12 o godzinie 20:00.

