Japońska marka świętuje 50-lecie modelu Civic hatchback. W związku z tym zaprezentowano dziś hybrydowy wariant, który posiada 2-litrowy silnik benzynowy oraz dwa silniki elektryczne. HONDA CIVIC e:HEV będzie dostępna w sprzedaży jesienią bieżącego roku.

Nowy układ napędowy, który posiada HONDA CIVIC e:HEV to przede wszystkim 72-ogniwowy zespół akumulatorów litowo-jonowych oraz dwa silniki elektryczne, które współpracują z 2-litrowym silnikiem benzynowym. Warto zauważyć, że pracuje on w cyklu Atkinsona. Moc całego zespołu napędowego wynosić będzie około 183 KM (135 kW), z kolei maksymalny moment obrotowy to 315 Nm. Producent chwali się, że osiągnął sprawność energetyczną na poziomie 41%, co jest jednym z najlepszych wyników w branży motoryzacyjnej. Mówimy oczywiście o napędach samochodów seryjnych. Ma to się przełożyć na spalanie poniżej 5 litrów na 100 kilometrów według procedury testowej WLTP.

Nowa Honda Civic to oczywiście szereg zmian wizualnych. Na przykład obniżono linię maski o 25 mm w stosunku do poprzedniej generacji. Zwiększyła się przy okazji powierzchnia szyb, czego efektem ma być większa przestronność wnętrza. Na lepsze proporcje ma wpływać również przesunięcie do tyłu podstawy słupka A, która teraz jest w jednej linii z osią kół przednich. Auto oferuje o 35 mm dłuższy rozstaw osi, co ma przełożyć się na komfort podróżowania.

We wnętrzu możemy zobaczyć zupełnie inny projekt deski rozdzielczej. W wariancie Advance, HONDA CIVIC e:HEV „oferuje” kierowcy 10,2-calowy ekran LCD HD. Nowy model ma również 9-calowy wyświetlacz dotykowy umieszczony centralnie. Auto oferuje wsparcie dla Apple CarPlay (bezprzewodowo) oraz Android Auto (tu z tego co wnioskuję nadal trzeba używać kabelka). Nowy Civic będzie posiadał 12-głośników BOSE. Nadal mówimy o wersji najbogatszej – Advance.

Marka chwali się również nowym pakietem Honda SENSING. Jest to system bezpieczeństwa, w skład którego wchodzi kamera przednia o kącie widzenia 100 stopni, systemy rozpoznawania obiektów, które wykrywają pieszych, motocykle, rowerzystów i inne auta. Możemy w nowym Civicu dostać również system utrzymywania na pasie ruchu, tempomat aktywny, monitorowanie martwego pola oraz ruchu poprzecznego. Mało tego, na wyposażeniu może znaleźć się również asystent jazdy w korku.

