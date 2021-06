Honda Civic XI generacji. Kiedy trafi do europejskich klientów?

W sieci pojawiły się fotki XI generacji Hondy Civic. Tak, dobrze czytacie. To auto zostało zaprezentowane światu w 1972 roku. Szybka analiza i tak, w przyszłym roku Civic będzie miał pięćdziesiąt lat! Wracając do X generacji. Poprzednik był sportowy, agresywny. Patrząc na nowość marki uważam, że samochód… zgrzeczniał. O ile mogę tak go opisać.

To nie jest tak, że XI generacja Hondy Civic jest jakaś mocno nam nieznana. Już miesiąc temu mieliśmy na jej temat sporo informacji, gdyż wiadomo, została zaprezentowana wersja na rynek amerykański. Wiemy przede wszystkim, że pojawią się dwa silniki. Oba cztero-cylindrowe. Pierwszy to wolnossąca benzyna 2.0 o mocy 160 KM. Drugi z kolei, o mniejszej pojemności to 1.5 generujący 182 KM. Smutne jest to, że producent planuje wykorzystać tylko skrzynię CVT. Oczywiście, mówimy o rynku amerykańskim.

Tyle o USA (chyba). Czas na informacje o Civic XI generacji na rynek europejski

Nie dość, że nowy Civic wygląda grzecznie, a przy tym według mnie nijako, to jeszcze producent poinformował, że oferowany będzie tylko i wyłącznie w wersji hybrydowej. Żadne tam wolnossące benzyny. Przyzwyczajcie się do układu e:HEV. Albo nie przyzwyczajajcie się, bo zapewne Honda zaczynając od modelu E idzie w kierunku elektryfikacji. Wcale bym się nie zdziwił, jakby Honda XII generacji była elektrykiem. Oczywiście w Europie, bo zapewne w Stanach nadal będą oferowane silniki… rozsądne. Przykro mi, ale skoro Unia Europejska chce zakazać sprzedaży silników spalinowych to jak inaczej ma wyglądać przyszłość motoryzacji? Proszę, niech ktoś się tam opamięta.

Co wiemy na temat najnowsze generacji? Sedan ma długość 4,67 m, szerokość 1,8 m, a wysokość 1,41 m. Bagażnik pomieści od 408 do 4019 litrów – w zależności od tego, jaką wersję wybierzemy. Civic XI generacji, jak na nowoczesne auto przystało posiadać będzie szereg rozwiązań multimedialnych. Podstawowe warianty oferowane będą z 7-calowym ekranem, te topowe już z 9-calowym. Wsparcie Apple CarPlay i Android Auto – oczywiście. W tak zwanej full opcji ma pojawić się audio Bose! To nowość, ponieważ nigdy wcześniej nie było takiego rozwiązania. Na szczęście, pomimo szeregu ekranów i tym podobnych, zostają klasyczne pokrętła do obsługi klimy. Uff.

W kwestii bezpieczeństwa, oczywiście nowa Honda Civic XI generacji ma identyfikować pieszych, znaki drogowe, linie (asystent pasa ruchu). Tempomat adaptacyjny (rzecz jasna nie będzie dostępny w każdej wersji) ma być ulepszony. Czy wpłynie to na bezpieczeństwo? Jasne, że tak.

Ceny auta w Europie

Dobra, to teraz pytanie. Ile będzie kosztować? W USA już wiemy. W Europie jeszcze nie. Sprawdźmy więc ceny Civic XI generacji „za wielką wodą”. Bazowy wariant to wydatek rzędu 21 700 dolarów. Mowa o wersji LX. Następna, wersja Sport kosztować będzie 23 100 dolarów. EX kosztować będzie 24 700 dolarów, a topowa, Touring 28 300 dolarów. Pamiętajcie jednak, że są to kwoty nie uwzględniające podatków.