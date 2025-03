Oto Hongqi. Azjaci będą oferować 5 luksusowych aut w Polsce

Jak informuje przedstawiciel AADC, Asian Automotive Distribution Center, firmy, która odpowiada za dystrybucję takich marek jak BAIC, KGM (SsangYong) czy Forthing, do Polski trafi kolejny producent samochodów. Mowa o Hongqi. To azjatycki producent aut luksusowych. Ma w swojej ofercie zarówno sedany jak i SUV-y i wiecie co? Mogą zyskać wielu klientów, bowiem wyglądają ciekawie i są wyposażone w „rozsądne” jednostki benzynowe.

Hongqi HS3.

Kto to taki? Co to za firma? Cóż, nie jest to „firma krzak”, która powstała wczoraj. To przedsiębiorstwo działające od 1959 roku. To właśnie wtedy pojawił się pierwszy luksusowy model – CA72 wyposażony w silnik V8. Warto dodać, że wspomniany motor był autorską konstrukcją przedsiębiorstwa FAW Group. Tylko w ubiegłym roku w 14 fabrykach wyprodukowano ponad 3,2 mln pojazdów, z czego około 400 tysięcy sztuk to modele marki Hongqi. Co ciekawe, dla tego przedsiębiorstwa pracuje Giles Taylor, który zajmował wysokie stanowisko (dyrektor ds. projektowania) w marce Rolls-Royce. Dziś jest wiceprezesem i dyrektorem kreatywnym w FAW Global Design.

Hongqi HS5.

Luksusowe samochody marki Hongqi w Polsce. Jakie modele będą sprzedawane?

Jeśli myślisz, że to kolejny producent wciskający europejczykom bezsensowne auta elektryczne to się grubo mylisz. Przedstawiciele Hongqi wiedzą, że nie tędy droga – szczególnie w przypadku luksusowych modeli. Pamiętam jak uczestniczyłem w polskiej premierze modelu Mercedes-Maybach EQS. Tak, to elektryczny, luksusowy SUV. Obok marka postawiła model Mercedes-Maybach S 680 Haute Voiture. Ten sedan był wyposażony w silnik benzynowy – V12. Jak myślisz, który był faktycznym obiektem zainteresowania potencjalnych klientów? No właśnie. Samochody tej marki pojawią się na polskim rynku w drugim kwartale 2025 roku.

SUV-y Hongqi, które będą dostępne w Polsce

Pierwszy z SUV-ów to model Hongqi HS3. Jest to model z segmentu C-SUV. Ma 4,65 m długości i na początku będzie sprzedawany z silnikiem benzynowym o pojemności 1,5 litra o mocy 169 KM, a także 7-stopniową skrzynią automatyczną DCT. Przyglądając się specyfikacji można zauważyć, że samochód będzie wyposażony w adaptacyjny tempomat, szereg multimediów oraz rozwiązań, które umilają podróż. Sami zobaczcie co oferuje HS3. Dodam tylko, że producent planuje jeszcze tym roku wprowadzić wersję z 2-litrowym silnikiem benzynowym oraz napędem na cztery koła.

W polskiej ofercie pojawi się również drugi z SUV-ów, tym razem klasy D, który pod maską będzie posiadać 2-litrową benzynę turbo o mocy 225 KM. Silnik ten ma współpracować z 8-biegowym automatem Asign, a także ma posiadać napęd na wszystkie koła. Hongqi HS5 będzie nieco dłuższy od HS3, bowiem ma mierzyć 4,76 m długości. Co ciekawe, zaprojektowało go włoskie biuro Italdesign. Luksusowe wnętrze, oświetlenie LED, duży bagażnik, dach panoramiczny. Ludzie lubią takie rzeczy, więc zainteresowanie może być spore. Klikając tutaj, poznacie szczegóły na temat HS5.

Hongqi HS5.

Sedany Hongqi oferowane w Polsce

Pod koniec drugiego kwartału bieżącego roku w Polsce pojawią się również trzy sedany. Pierwszy z nich to model H5, czyli klasyczny sedan, który mierzy 4,99 m długości. Jest wyposażony w szereg nowoczesnych rozwiązań i muszę przyznać, wygląda świetnie! W zależności od naszych potrzeb możemy wybrać 1,5-litrową benzynę turbo o mocy 160 KM lub silnik benzynowy o pojemności 2-litrów (również z turbo) o mocy 218 KM. Zerknijcie na stronę producenta by zobaczyć, co jeszcze oferuje ten model.

Hongqi H5.

Marka planuje wprowadzić również model H6. To ltak naprawdę liftback z bardzo agresywnym, a już na pewno sportowym pasem przednim. Masa nowoczesnych rozwiązań, pośród których wyróżnić możemy ogromny ekran ulokowany w centralnej części kokpitu. Auto będzie oferowane z 2-litrowym silnikiem benzynowym z turbo. Jego moc wynosi 185 KM. Szczegóły? Zobacz podstronę poświęconą modelowi H6.

Hongqi H6.

Na koniec „wisienka na torcie”, a więc limuzyna mierząca 5,14 m, która ma podobno rywalizować z flagowymi modelami znanymi w Europie. Na początek auto trafi do Polski z 2-litrową benzyną turbo o mocy 245 KM, jednak producent rozważa późniejsze wprowadzenie 3-litrowego V6 o mocy 272 KM. Aby opisać to, co oferuje ten model, musiałbym poświęcić conajmniej kilka stron. Jedno jest pewne – tylna część kabiny mocno przypomina pod kątem wyposażenia te, które znamy chociażby z BMW 7, Mercedesa Klasy S czy Audi A8. Sami sprawdźcie, jak to wygląda na podstronie o H9.

Hongqi H9.

Plany marki Hongqi

Możesz pomyśleć – OK, wszystko fajnie, auta ciekawe, ale co z zabezpieczeniem gwarancyjnym? Według harmonogramu rozwoju marki, w tym roku ma trafić do Polski około tysiąca samochodów. Na początku ma pojawić się 10 punktów dealerskich ulokowanych w całym kraju. Mowa o dużych aglomeracjach. Oprócz samego punktu sprzedaży, będzie również dostępne odpowiednie zaplecze serwisowe, dlatego osoby, które zdecydują się na zakup, nie będą martwić się o obsługę posprzedażową. Do tego dochodzi 5 lat gwarancji fabrycznej do 150 tys kilometrów.

A cena? Tej aktualnie nie znam, ale strategia marki zakłada, że ich modele będą wycenione podobnie do konkurencji, jednak w cenie konkurencyjnej wersji bazowej, Hongqi ma oferować kompletne wyposażenie.