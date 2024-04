Oto Maybach S 680 Haute Voiture za 2,6 mln. Ma jakieś wady?

Wczoraj miałem okazję spotkać się bliżej z obiektem pożądania fanów luksusu i mody, jakim jest Maybach S 680 Haute Voiture. Sam Mercedes-Maybach Klasa S jest wspaniałym, wyjątkowym autem, a limitowana do 150 sztuk wersja Haute Voiture z potężnym V12 gwarantuje emocje, jakich nie da inny pojazd.

Mercedes-Maybach S 680 Haute Voiture.

Zacznijmy od tego, że nie jest to “zwykły” Mercedes-Maybach Klasa S, o ile mogę wyrazić się tak o tym wybitnie wspaniałym aucie. Każdy z modeli z “podwójnym M w logo” jest wyjątkowy na swój sposób. Marka wpadła jednak na pomysł co zrobić aby klienci mogli wejść w posiadanie jeszcze bardziej rzadkiego i limitowanego samochodu. Haute Voiture to wersja, która zainteresuje znawców stylu, a szczególnie tych, którzy interesują się domem mody Chanel. Wystarczy spojrzeć na fotele i boczki drzwi, które pokrywa tkanina boucle – charakterystyczna dla wspomnianej marki modowej.

Mercedes-Maybach S 680 Haute Voiture.

Już z zewnątrz Haute Voiture pokazuje, że masz do czynienia z nietypowym egzemplarzem

Jakiś czas temu miałem okazję przetestować Mercedesa Klasy S W223. Szczerze? Jest Klasa S, później długo, długo nic i dopiero pojawiają się inne marki. Nie o tym jednak chciałem napisać. Z zewnątrz auto prezentowało się wybitnie dobrze – ewidentnie pokazuje, że jest to król dróg. Mercedes-Maybach za sprawą połączenia dwóch kolorów sprawił, że wszyscy, dosłownie wszyscy będą wiedzieli, że w S 680 jedzie ktoś ważny. Ktoś, komu “zwyczajna” Klasa S nie wystarcza i chce jeszcze bardziej wyróżniać się na drodze. A w wariancie Haute Voiture, który cechuje się połączeniem różowego złota oraz głębokiego granatu auto wygląda nie tylko obłędnie ale wręcz ocieka luksusem. O to chyba chodziło, prawda?

Mercedes-Maybach S 680 Haute Voiture. Fot Dominik Kalamus

Ultraluksusowe wnętrze inspirowane modą

To już nie jest luksusowe wnętrze z wysokiej jakości materiałami. To półka wyżej. Znacznie wyżej! Mam tu na myśli tkaninę boucle, która nawiązuje do domu mody Chanel. Znajdziemy ją na wielu elementach wyposażenia – chodzi o poduszki, boczki drzwi, fotele. Na tym nie koniec. Mocno zwróciłem uwagę na dywaniki, które wykonano z lnu i moheru. Szczerze? Nie widziałem swoich butów – zatopiły się we w tej wełnie. Oczywiście, pasażerowie będą mogli raczyć się ulubionym trunkiem, gdyż w kabinie zainstalowano lodówkę. Nie mógłbym nie wspomnieć o kieliszkach w kolorze różowego złota. Coś wspaniałego.

Wiem też, że trudno sobie to wyobrazić. To trzeba doświadczyć “na własnej skórze”. Muszę wspomnieć również o tym, że Mercedesa-Maybach S 680 wyróżnia dobrze wyciszona kabina. Na prezentację innego modelu przybyło wiele osób. W sali było głośno za sprawą rozmów i muzyki. Wystarczyło jednak zamknąć drzwi aby totalnie odciąć się od świata zewnętrznego. Wyciszenie stoi na bardzo wysokim poziomie ale czy kogokolwiek to dziwi? Wydaje mi się, że nie. W końcu to Mercedes-Maybach.

Mercedes-Maybach S 680 Haute Voiture. Fot Dominik Kalamus

Mercedes-Maybach S 680 Haute Voiture. Pod maską drzemie król

Jeśli samochód w całości ma ociekać luksusem, musi posiadać aksamitnie pracujący silnik. Nie inaczej jest w przypadku tego modelu. S 680 Haute Voiture pod maską ma benzynowe, 6-litrowe V12, które generuje 612 KM i 900 Nm momentu obrotowego. Motor ten współpracuje z 9-biegową skrzynią automatyczną 9G-TRONIC. Przyspieszenie do 100 km/h trwa zaledwie 4,5 sekundy ale nie łudźcie się, że ten samochód zagwarantuje wam sportowe wrażenia. To luksusowa limuzyna, która ma dać nam jak największy poziom komfortu. Nawet w testowanym przeze mnie S500, które również było bardzo szybkie nie odczułem przyspieszenia tak, jak w modelach sportowych. To nie ten rodzaj samochodu.

Wydaje mi się, że Mercedes-Maybach z V12 to połączenie idealne. Wysoka kultura pracy tego silnika pasuje w stu procentach do tego auta. Nie wyobrażam sobie, że pod maską modelu z logo Maybach mógłby pracować inny motor.

Mercedes-Maybach S 680. Fot Dominik Kalamus.

Limitowany model tylko dla wybranych. Da się go jeszcze kupić?

Spodobał Ci się Mercedes-Maybach S 680 Haute Voiture i chciałbyś wejść w jego posiadanie? Jest to możliwe, o ile masz bardzo duży zasób pieniężny. W Polsce znalazłem dwa takie modele. Jeden wyceniany na 2,5, drugi na 2,6 mln złotych. Przypominam, że Mercedes-Maybach S 680 Haute Voiture to wersja mocno limitowana. Powstało tylko 150 sztuk. Co ciekawe, za granicą dostępne są trzy egzemplarze. Najtańszy z nich z przebiegiem 20 kilometrów kosztuje pół miliona euro czyli 2,1 mln złotych. Pozostaje jeszcze pytanie, czy Mercedes-Maybach S 680 Haute Voiture ma jakieś wady? Otóż ma dwie. Pierwsza – nie jestem jego właścicielem. Druga – nawet jak go kupisz, musisz automatycznie zatrudnić szofera. Nie wypada, abyś kierował tym samochodem, chociaż doznania mogą być ciekawe.