Gracze to specyficzna grupa. Potrafią wydać kilka tysięcy złotych na kartę graficzną, ale jeśli komputer zacznie się grzać albo słuchawki padną w połowie meczu, frustracja sięga zenitu. HP dobrze o tym wie i podczas konferencji Level Reforge w Warszawie (18 sierpnia 2025 r.) zaprezentowało nową linię sprzętu OMEN i HyperX. Jest w niej wszystko: komputery cechujące się wysoką wydajnością, słuchawki z pojemną baterią i mikrofony, dzięki którym nawet amatorski stream zabrzmi jak profesjonalne studio.

HP HyperX wbija na nowy level gamingu – potężne desktopy OMEN i świeże akcesoria audio

Nie da się ukryć – HP stawia na dwa filary: wydajność i personalizację. Ale jest też trzeci element, coraz ważniejszy w branży – sztuczna inteligencja. Dzięki niej sprzęt nie tylko oferuje moc, ale też samodzielnie optymalizuje ustawienia, żeby gracz nie musiał grzebać w BIOS-ie ani testować kolejnych profili wentylatorów.

OMEN MAX 45L – flagowiec z chłodzeniem CRYO CHAMBER™

Zacznijmy od największej gwiazdy nowej serii. OMEN MAX 45L to komputer dla tych, którzy chcą mieć absolutnie topowy sprzęt i nie boją się ceny w okolicach 14 tysięcy złotych. W środku HP upchnęło wszystko, co najlepsze:

Procesor AMD Ryzen™ 9 9950X3D, czyli jednostkę wielordzeniową stworzoną z myślą o graczach i twórcach treści.

Kartę graficzną NVIDIA® GeForce RTX™ 5090, która już teraz zapowiada się jako marzenie każdego fana ray tracingu i gier w 4K.

Na takim zestawie spokojnie odpalimy dowolny tytuł w maksymalnych detalach i jeszcze zostanie zapas mocy na stream w jakości 4K.

Ale prawdziwym wyróżnikiem tej konstrukcji jest opatentowane chłodzenie OMEN CRYO CHAMBER™. To rozwiązanie, które wciąga zimne powietrze z zewnątrz obudowy, izoluje procesor i utrzymuje go w dużo niższej temperaturze niż standardowe konstrukcje. Efekt? Procesor działa nawet o 7,5°C chłodniej przy pełnym obciążeniu. W praktyce oznacza to stabilniejsze działanie, dłuższą żywotność komponentów i mniejsze ryzyko throttlingu w środku intensywnej rozgrywki.

Do tego dochodzi jeszcze ulepszona obudowa – podwyższone stopki, otwarte otwory wentylacyjne i specjalnie wentylowane sloty PCI. Takie drobiazgi przekładają się na realny zysk – GPU potrafi pracować o 2°C chłodniej. Niby niewiele, ale dla sprzętu, który ma działać na granicy możliwości, każdy stopień ma znaczenie.

Na deser HP dorzuca modułowy zasilacz 1200 W, pierwszy w pełni konfigurowalny w ofercie OMEN. Można ustawić własne krzywe wentylatora, uruchomić tryb czyszczenia, a także monitorować parametry w czasie rzeczywistym dzięki OMEN Gaming Hub.

Brzmi jak komputer przyszłości? Trochę tak. I choć cena 13 999 zł może odstraszyć, to jest to propozycja dla graczy i streamerów, którzy chcą mieć absolutnie topowe narzędzie. Premiera zaplanowana jest na wrzesień 2025.

OMEN 35L – moc w bardziej przystępnej formie

Nie każdy potrzebuje gigantycznej obudowy z CRYO CHAMBER. Dlatego HP przygotowało też odświeżoną wersję OMEN 35L. To komputer, który wciąż może być napędzany tymi samymi topowymi podzespołami (Ryzen 9 9950X3D i RTX 5090), ale oferuje nieco mniejsze gabaryty i bardziej klasyczny wygląd.

W środku znajdziemy też nowy zasilacz 1200 W, lepsze chłodzenie i usprawnioną konstrukcję termiczną. W praktyce oznacza to, że OMEN 35L nie ustępuje swojemu większemu bratu, ale mieści się w mniejszej przestrzeni i kosztuje zauważalnie mniej – 8 999 zł.

Stealth Edition – komputer, którego prawie nie widać

Najciekawsza odmiana tego modelu to jednak OMEN 35L Stealth Edition. To propozycja dla tych, którzy nie chcą, żeby ich komputer świecił jak choinka. Zero podświetlenia RGB, pełna czarna obudowa, minimalistyczny design. W środku jednak wciąż to samo – topowe komponenty i najwyższa wydajność.

Nieprzypadkowo Stealth Edition został oficjalnym komputerem League of Legends Esports i VALORANT Champions Tour. To efekt strategicznego sojuszu HP z Riot Games, ogłoszonego w 2024 roku. Riot podkreśla, że ich profesjonaliści muszą mieć sprzęt najwyższej klasy, a OMEN 35L Stealth Edition spełnia te wymagania.

Premiera tej edycji planowana jest jeszcze w 2025 roku.

OMEN AI – sztuczna inteligencja zamiast zgadywania

Mocne komputery to jedno, ale HP stawia też na inteligentne oprogramowanie. OMEN AI to system, który automatycznie optymalizuje działanie komputera. Wystarczy jedno kliknięcie w OMEN Gaming Hub, a sztuczna inteligencja sama dostosuje ustawienia sprzętu i systemu do konkretnej gry.

Na starcie obsługiwane są takie tytuły jak:

Valorant

League of Legends

Apex Legends

Fortnite

To nie tylko wygoda, ale i realna przewaga. Gracze nie muszą zastanawiać się, jakie ustawienia są optymalne – komputer zrobi to za nich. To szczególnie ważne w e-sporcie, gdzie każda milisekunda i każdy FPS ma znaczenie.

HyperX Cloud Alpha 2 – maraton bez ładowania

HP zadbało też o peryferia, a największą gwiazdą wśród słuchawek jest HyperX Cloud Alpha 2 Wireless. Ich największy atut? Bateria działająca aż do 250 godzin w trybie 2,4 GHz. To absolutny rekord w tej kategorii. Dla porównania – wiele popularnych zestawów słuchawkowych wytrzymuje 20–30 godzin. Tutaj mówimy o tygodniach grania bez ładowania.

Ale bateria to nie wszystko. Cloud Alpha 2 oferują też:

53 mm przetworniki dwukomorowe, które zapewniają lepszą separację tonów i mocny bas.

Stację bazową RGB, którą można przeprogramować i dostosować do swojego stylu.

Komfortowe poduszki z pianki memory foam i stalową ramę – słuchawki są lekkie, ale wytrzymałe.

Jednoczesne połączenie z PC i telefonem – można grać i odbierać rozmowy w tym samym czasie.

Cena to 1269 zł, premiera we wrześniu.

HyperX Cloud Flight 2 – RGB i uniwersalność

Trochę tańsza propozycja to HyperX Cloud Flight 2, które zadebiutują w listopadzie w cenie 559 zł. Tutaj mamy pełne panele RGB, zdejmowane nakładki na nauszniki i kompatybilność nie tylko z PC, ale też PlayStation i urządzeniami mobilnymi.

Dla fanów konsol przygotowano też HyperX CloudX Flight, czyli oficjalny zestaw z licencją Xbox.

Mikrofony HyperX – od plug-and-play po studio

Coraz więcej graczy streamuje, nagrywa podcasty albo po prostu chce mieć lepszą jakość rozmów na Discordzie. Dlatego HP rozszerza ofertę o mikrofony.

HyperX FlipCast – najbardziej wszechstronny mikrofon w ofercie. Obsługuje zarówno USB, jak i XLR, ma dynamiczną kapsułę studyjną, LED-owy miernik poziomu sygnału i funkcję wyciszania jednym dotknięciem. Dzięki oprogramowaniu HyperX NGENUITY można go spersonalizować, włączyć AI redukcję szumów czy ustawić limiter. Cena: 999 zł, premiera w październiku.

HyperX SoloCast 2 – tańszy i prostszy mikrofon dla graczy, którzy chcą po prostu dobrego dźwięku od razu po wyjęciu z pudełka. Jest kompaktowy, ma filtr pop i antywstrząsowy uchwyt. Cena: 249 zł, dostępny od września.

Ile to kosztuje i kiedy będzie dostępne?

HP podało już ceny i daty premier:

OMEN MAX 45L – 13 999 zł (wrzesień)

OMEN 35L – 8 999 zł (wrzesień)

OMEN 35L Stealth Edition – jeszcze w 2025 roku

HyperX Cloud Alpha 2 Wireless – 1269 zł (wrzesień)

HyperX Cloud Flight 2 – 559 zł (listopad)

HyperX FlipCast – 999 zł (październik)

HyperX SoloCast 2 – 249 zł (wrzesień)

Po szczegóły odsyłamy na stronę producenta: HP Polska.

Podsumowanie – kto powinien się zainteresować?

Nowa linia OMEN i HyperX to sprzęt z wyższej półki, skierowany do graczy i twórców, którzy chcą czegoś więcej niż „tylko” działającego komputera czy słuchawek. HP stawia na:

wydajność – nowe procesory i karty graficzne,

chłodzenie – opatentowane rozwiązania termiczne,

AI – automatyczne dostosowanie ustawień,

personalizację – od RGB po oprogramowanie NGENUITY.

Ceny są wysokie, ale to naturalne w segmencie premium. W zamian dostajemy sprzęt, który już teraz trafia na największe sceny e-sportowe i jest wybierany przez Riot Games jako oficjalny komputer turniejowy.