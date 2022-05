Huawei Watch GT 3 Pro dostępny w przedsprzedaży w Polsce. Ile kosztuje?

Huawei Watch GT 3 Pro to nowy smartwatch chińskiej marki, który prezentuje się bardzo stylowo. Jak przypuszczano, urządzenie zadebiutowało w Europie, a tym samym także w naszym kraju. Zegarek dostępny jest w wielu wariantach oraz cenach. Jak wyglądają kwoty w przedsprzedaży?

Huawei Watch GT 3 Pro oficjalnie w przedsprzedaży

Pierwszym modelem Huawei Watch GT 3 Pro 46 mm jest wersja z tytanową bransoletką. Jego stylistyka to połączenie elementów klasycznych z nowoczesną nutką, dzięki czemu prezentuje się bardzo stylowo. Producent wyposażył go w 1,43-kolorowy wyświetlacz AMOLED, którego rozdzielczość to 466 x 466 pikseli. Oferuje on bardzo żywe kolory i jest największym ekranem w serii.

Koperta została wykonana z tytanu, do tego mamy również ceramiczną obudowę, przez co smartwatch jest przyjazny dla skóry, nawet przy zmianach temperatury. Oczywiście urządzenie jest wodoodporne i wytrzymałe na pot. Zegarek tego występuje także w wersji sportowej oraz klasycznej. Według zapewnień producenta bateria zastosowana w tym modelu starczy nawet na 14 dni pracy w codziennych scenariuszach i połowę mniej w przypadku intensywnego użytkowania.

Przystosowany do profesjonalnych treningów

Drugą wersją zegarka Huawei Watch GT 3 Pro jest model o średnicy 43 mm. Wyposażono go w 1,32 calowy wyświetlacz AMOLED HD o rozdzielczości 466 x 466 pikseli. W przypadku tego modelu mówimy o wersji klasycznej, która została uzupełniona białym skórzanym paskiem. Jeśli chodzi o pracę na baterii, to mniejszy model może zaoferować 7 dni pracy w typowych scenariuszach i 4 dni pracy podczas intensywniejszego użytkowania. Oba modele korzystają z technologii bezprzewodowego ładowania. Porównując je do poprzedniej generacji, jest ono szybsze nawet o 30 proc.!

Huawei Watch GT 3 Pro jest modelem, który został stworzony również z myślą o osobach, które kochają sport i chcą monitorować swoje poczynania. W zegarku zastosowano m.in. tryb swobodnego nurkowania i profesjonalnego treningu golfa. Łącznie smartwatch oferuje aż 100 trybów sportowych, a także tryb inteligentnego planu biegowego. GT 3 Pro pozwala na monitorowanie tętna, poziomu stresu, natlenienia krwi, snu czy cyklu menstruacyjnego, a dzięki technologii TrueSeen 5.0+ pomiary monitorowania tętna i saturacji krwi są zdecydowanie dokładniejsze.

Huawei Watch GT 3 Pro dostępny w przedsprzedaży w Polsce. Ile kosztuje?

Obecnie zegarek Huawei Watch GT 3 Pro znajduje się w promocyjnych cenach. W zależności od wersji, za zegarek trzeba zapłacić 1699, 1999 i 2199 złotych.

Źródło: Huawei