Huawei wycofuje się z Europy! Co to oznacza dla klientów?

Wygląda na to, że przez nacisk Stanów Zjednoczonych, kraje europejskie zrezygnują z technologii dostarczanej przez firmę Huawei.

Co oferuje firma Huawei?

Wiadomo nie od dziś, że firma podpadła Stanom Zjednoczonym i oficjalnie chodziło o szpiegowanie i to właśnie między innymi dlatego nie doświadczymy usług firmy Google w ich produktach. Nie mniej warto zauważyć, że tak ogromny producent na rynku ma wiele działów i nie opiera swojej działalności tylko na smartfonach, smartwatchach czy laptopach. Oferuje on również rozwiązania infrastruktury telekomunikacyjnej, które są niezbędne do łączności 5G.

Czy faktycznie Huawei wycofa się z Europy?

Mówi się o tym, że Stany Zjednoczone skutecznie przekonały europejskie kraje, które mają nie godzić się na budowę infrastruktury i finalnie wygląda na to, że jedynie pozostanie w kilku europejskich krajach tj. Niemcy, Hiszpania oraz Węgry. Aktualnie ciężko powiedzieć jak to wpłynie na poszczególnych klientów, wiadomo jednak, że Chiny mogą zdecydowanie szybciej rozwinąć sieć 5G i kolejne standardy łączności bezprzewodowej. Natomiast jeśli obawiacie się, że wszystkie urządzenia marki znikną z polskich sklepów to możecie się uspokoić. Nic z tych rzeczy nie będzie miało miejsca.

Źródło: politico