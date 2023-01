Idą podwyżki za internet. Zobacz, ile więcej zapłacisz!

Szykują nam się podwyżki za internet i nikogo nie powinno to dziwić. Z racji, że drożeje dosłownie wszystko, musimy przygotować się na to, że podłączenie do globalnej sieci internetowej również będzie droższe. Ile?

Inflacja sprawia, że wszystko drożeje

Inflacja sprawia, że wszystkie produkty i usługi są droższe. Wkrótce podwyżki odczujemy także w przypadku opłat za połączenie internetowe. Powodem są rosnące koszty energii elektrycznej oraz koszt zatrudnienia pracowników.

Utrzymanie infrastruktury sieci sprawia, że czekają nas podwyżki za internet i wejdą one w życie prawdopodobnie niedługo. Rzeczpospolita.pl informuje, że podwyższanie abonamentu nie jest uzależnione jedynie od operatora, ale przede wszystkim od Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który musi wydać odpowiednie zgody. Te już się pojawiły. Ile więcej zapłacimy?

Podwyżki opłat za internet mogą wynieść nawet 10 procent!

Podwyżki za internet – ile więcej zapłacimy?

Aby podwyżki za internet weszły w życie, zmiana oferty musi zostać zatwierdzona przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Jak informuje dziennik Rzeczpospolita.pl, jeśli firma otrzyma tę zgodę, dopiero wtedy można wprowadzić nowy cennik. Taką zgodę otrzymała firma Fiberhost, operator z Wielkopolski.

Klienci, którzy korzystają z usług tego dostawcy, muszą przygotować się na podwyżki około 10 proc. Wkrótce takich wniosków będzie więcej, dlatego na podwyżkę musi przygotować sie zarówno osoba, która korzysta z usług operatorów infrastrukturalnych, jak i operatorów detalicznych.

Wiele uzależnione jest od inflacji. Jeśli ta będzie mniejsza, ceny za internet również spadną.

Źródło: RP/ Zdjęcia: Pixabay