Są osoby, dla których Amazon Prime to życie i subskrypcja jakże obowiązkowa niczym rachunek za prąd, ale wygląda na to, że Amazon zdaje sobie sprawę z tego, że są także osoby, dla których jest ona za droga, dlatego postanowił uruchomić tańszą alternatywę w postaci Amazon Prime Lite. Czym się różnią te wersje od siebie?

Amazon Prime Lite będzie tańszy, ale czy lepszy?

Startuje usługa Amazon Prime Lite, czyli tania wersja Prima. Źródło: thehindubusiness

Z reguły jeśli coś jest tańsze to niekoniecznie jest lepsze, bo trzeba iść na pewno kompromisy, ale jak to mówią cena może wiele, więc gdy jest odpowiednia może naprawdę zgodzić się na te kompromisy, a wręcz zdarzają się sytuację kiedy są one naprawdę niewielkie. No dobrze, ale jak to wygląda w przypadku Amazon Prime Lite?

Po pierwsze w przypadku Prime Video trzeba będzie spodziewać się reklam, a także ograniczenia do dwóch urządzeń, na których będziemy mogli oglądać materiały w jakości SD. Dostawa nie będzie już taka szybka tzn. nie na następny dzień oraz trzeba będzie się pogodzić z brakiem Prime Gaming oraz Prime Music.

Amazon Prime Lite już wystartował w pierwszym kraju

Startuje usługa Amazon Prime Lite, czyli tania wersja Prima. Źródło: Buzz.ie

Pierwszym krajem, w którym już oficjalnie wystartowała omawiana usługa są Indie. Dzięki temu dowiadujemy się, że koszt tańszego pakietu wynosi tam 999 rupii indyjskiego miesięcznie, a standardowy pakiet kosztuje 1499 rupii, a więc wersja Lite to koszt 2/3 ceny standardowego pakietu. Jaka cena byłaby w Polsce biorąc pod uwagę, że pakiet standardowy kosztuje u nas 49 złotych? Ciężko dokładnie powiedzieć, ale 2/3 ceny daję 32 złote z groszami.

