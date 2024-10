Sprawdziłem ile pali Peugeot 308 1.2 hybrid. Wszyscy w szoku

Hybrydy „z natury” powinny spalać niewielkie ilości paliwa. Zgadzacie się? No jasne, że tak. Mając do testów bardzo fajne francuskie auto kompaktowe postanowiłem to sprawdzić. Ile pali Peugeot 308 1.2 hybrid? Cóż, spodziewałem się totalnie innych wyników. Patrząc na to, jak komentują test internauci wydaje mi się, że coś tu poszło nie tak.

Ile pali Peugeot 308 1.2 hybrid o mocy 136 KM? Sprawdźmy!

Najnowszy Peugeot 308 kosztuje krocie. Startujesz od 134 000 zł, co sprawia, że nowy cennik Opla Grandlanda na rok 2025 wcale nie wygląda tak źle. Tak czy inaczej, wspomniana bazowa kwota dotyczy modelu z silnikiem, który mogłem dokładnie przetestować podczas długiego testu. Swoją drogą, taki wariant GT, który widzisz na zdjęciach startuje od 153 600 zł. Przypominam – to miejski kompakt. Fakt, wygląda obłędnie ale nadal mówimy o samochodzie ze śmiesznym, małym silniczkiem. Za 154 200 zł możesz mieć taką topową wersję GT z 1.5 BlueHDI 130 KM, która też nie jest jakaś wybitnie idealna, ale może okazać się znacznie lepszym wyborem niż testowany wariant. A już napewno lepszym niż ciężka hybryda plug-in. Wróćmy jednak do wersji, którą testowałem.

Ile pali Peugeot 308 1.2 hybrid o mocy 136 KM? Sprawdźmy!

Hybrydowy 1.2 w Peugeot. Co to za silnik?

Lepiej się czegoś przytrzymaj i sobie usiądź. Ten hybrydowy 1.2 w Peugeot to trzycylindrowy silniczek, który z układem miękkiej hybrydy oferuje kierowcy 136 KM. Motor współpracuje z 6-biegowym automatem, co mnie mocno zaskoczyło, ponieważ przecież Peugeot ma bardzo fajną 8-biegową skrzynię. Tą znajdziesz w innych wariantach, tak na marginesie. Zbiornik paliwa ma 52 litry. Zakładając, że osiągniesz spalanie na poziomie pięciu litrów, będziesz mógł śmiało na jednym zbiorniku pokonać 1000 kilometrów. Czy aby napewno uda Ci się ta sztuka? Cóż, po moich testach wygląda na to, że nie jest to takie oczywiste.

Ile pali Peugeot 308 1.2 hybrid o mocy 136 KM? Sprawdźmy!

Hybrid 136 e-DCS6 to nic innego jak miękka hybryda 48V opierająca się na silniku spalinowym o pojemności 1.2 litra i elektrycznym o mocy 28 KM. Tak, to ten sławetny PureTech, który otrzymał nagrodę silnika roku. Później okazało się, że nie do końca ten motor jest taki udany, ale dziś nie o tym. Dlatego zapewne go zmodernizowano, chociaż w mojej opinii nadal nie jest to silnik odpowiedni do niektórych samochodów z gamy Peugeota. Czy wy wiecie, że oni go montują w ogromnym 5008? Powodzenia z dynamiką jazdy tym SUV-em.

Ile pali Peugeot 308 1.2 hybrid o mocy 136 KM? Sprawdźmy!

W przypadku Peugeota silnik elektryczny z akumulatorem o pojemności około 0,9 kWh zastępuje rozrusznik i alternator. Technologia znana i często wykorzystywana. W przypadku Peugeota silnik elektryczny o mocy 28 KM i 55 Nm współpracuje ze spalinowym PureTech 1.2. Skrzynia biegów to dwusprzęgłowy e-DCS6. Dodam jeszcze, że jak na silniki trzycylindrowe przystało, dźwięk jest… charakterystyczny. Nie odczuwałem wibracji, które pojawiały się w testowanych 1.2 PureTech kilka lat temu. Tyle dobrego.

Ile pali Peugeot 308 1.2 hybrid o mocy 136 KM? Sprawdźmy!

Ile pali Peugeot 308 1.2 hybrid?

Wiesz już, że te trzy cylindry kosztują krocie. To może chociaż doświadczysz oszczędności w spalaniu? Producent zapowiadał, że spalanie będzie niskie. Mowa o średniej na poziomie 4,7 – 4,9 litra na każde 100 kilometrów w cyklu mieszanym. Albo mam ciężką nogę (raczej nie) albo… coś poszło nie tak. Kilka prostych scenariuszy „z życia wziętych”. Jazda do pracy – 4 kilometry. Powrót – łącznie mamy 8 kilometrów. Jazda po małym mieście, spokojna, bez szaleństw. Następnie podróż po drogach krajowych, ekspresowych i autostradach. Co z tego wynikło?

Ile pali Peugeot 308 1.2 hybrid o mocy 136 KM? Sprawdźmy!

Po czterech kilometrach w mieście osiągnąłem średnią na poziomie 5.9 litra na 100 km, gdzie prędkość średnia wynosiła 28 km/h. Po ośmiu kilometrach spalanie wzrosło do 7 litrów na 100 km. Wybierając się na drogi krajowe, przy średniej prędkości 60 km/h pokonałem 13 kilometrów. Średnie spalanie wyniosło 4,8 litra na 100 km. Całkiem nieźle. Jadąc drogą ekspresową, po 123 kilometrach osiągnąłem 6,1 litra na 100 km. Dodam jeszcze, że kiedy odebrałem auto w Warszawie, pokonałem nim blisko 300 kilometrów. Nie przekraczałem rzecz jasna prędkości i wtedy spalanie średnie wyniosło 5,6 l na 100 km. Wybierając się na autostradę, po prawie stu kilometrach średnie spalanie wynosiło aż osiem litrów na 100 km!

Miasto: 6 – 7 litrów

Droga krajowa: 5 litrów

Droga ekspresowa: 5,5 – 5 litrów

Autostrada: 8 litrów

Test spalania Peugeot 308 1.2 hybrid.

Pod filmikiem na TikToku pojawiło się bardzo dużo komentarzy krytykujących wyniki spalania tego silnika. Szczególnie śmiali się posiadacze hybryd w Toyotach, którzy chwalili się wynikami na poziomie 3,5 – 5 litra benzyny na 100 km w mieście. Skoda Fabia bez żadnych dodatkowych hybryd spala tyle samo (a hybryd tam nie ma). Nowa Kia Niro przy 150 km/h na niemieckiej autostradzie spalała 6,2 litra na 100 km. Wygląda więc na to, że hybryda w Peugeocie 308 wcale nie należy do tych najoszczędniejszych.