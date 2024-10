Znamy cennik Opel Grandland 2025! Zdecydowana przesada.

Fajne auto, efektowny wygląd, przestronne wnętrze. Jak wygląda cennik Opel Grandland 2025? Cóż, patrząc na rynek – nie jest źle, patrząc na to, że to Opel – jest drogo.

Cennik Opel Grandland 2025. Ile kosztuje SUV niemieckiej marki należącej do grupy Stellantis?

Cennik startuje od modelu hybrid. Auto zostało wycenione na 144 900 zł. Jeśli będziecie chcieli zakupić hybrydę plug-in musicie przygotować znacznie więcej gotówki, bowiem startujemy od 187 400 zł. Najdroższa jest wersja elektryczna. Pełny elektryk startuje od 198 900 zł. Trochę niepoważne te kwoty. Cóż, dlatego też nie widujemy tych samochodów na drogach. Kto kupi Opla za 200 tysięcy złotych, no kto?

Cennik Opel Grandland 2025. Mieszane uczucia

Auto wygląda świetnie, to muszę przyznać. Ale czy znajdą się osoby, które chętnie „wyłożą na stół” tak duże pieniądze? Jakoś ciężko mi to sobie wyobrazić. Nawet zakładając to, że Opel Grandland 2025 może posiadać oświetlenie Intell-Lux HD. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że w tej bazowej wersji z miękką hybrydą dostajemy ten mały, śmieszny i „uwielbiany” silniczek 1.2 o mocy 136 KM. Alternatywa? Zapomnij. Plug-in sprzedawany jest z silnikiem o pojemności 1.6 i mocy 195 KM. Elektryk ma z kolei silnik o mocy 213 KM, a pojemność baterii to zaledwie 73 kWh w standardzie, a 82 kWh w wersji GS. Wygląda to tak, jakby Stellantis nie chciał, by Opel Grandland sprzedawał się dobrze.

OK, Opel chwali się, że Grandland jest oparty na nowej platformie STLA Medium, która została przygotowana pod budowę aut elektrycznych. Dzięki temu Grandland ma oferować od 2025 roku dużą pojemność baterii wynoszącą 97 kWh. Podobno w takim przypadku auto ma według WLTP przejechać nie 582, a 700 kilometrów bez przerwy na ładowanie. Szczerze mówiąc, podchodzę do tego sceptycznie, aczkolwiek pamiętajcie – mogę się mylić. Przedstawiciele Opla chwalą się również tym, że Grandland ma wiele innowacyjnych technologii i inteligentnych funkcji. Cechą charakterystyczną jest pas przedni Opel 3D Vizor z podświetlanym logo Blitz. Taka opcja jest dostępna w droższej wersji wyposażenia – GS.

Jaki jest Opel Grandland 2025?

Jak na Stellantis przystało, Opel ma wiele wspólnego z np. Peugeotem. Co ja piszę – on ma bardzo dużo wspólnego z pozostałymi samochodami tej grupy, niezależnie od producenta. Widać to na każdym kroku. Całe szczęście, że wizualnie auta poszczególnych marek się różnią. To, co mi się jednak nie podoba (i tu niezależnie od producenta) to duże podobieństwo poszczególnych modeli. Nie ma tego urozmaicenia pomiędzy różnymi samochodami. Co tu dużo pisać – projektanci idą bardzo na łatwiznę.

Dość tego narzekania. Nowy Opel Grandland 2025 znacznie urósł. Ma on teraz 4,65 m długości, 1,93 m szerokości i 1,66 m wysokości. To oznacza, ze jest o 17,3 cm dłuższy, 3,6 mm wyższy o 4,9 mm szerszy. To oczywiście wpływa korzystnie na przestrzeń w kabinie. Rozstaw osi to teraz 279,5 cm, a więc całkiem sporo. Warto wspomnieć o tym, że tylne siedzenia składamy w proporcjach 40:20:40. Jeśli je złożymy, przestrzeń bagażowa będzie wynosić 1645 litrów.

Kolejna rzecz, która może się podobać to lekko przechylony w stronę kierowcy ekran. To, ile będzie miał cali zależy od wersji wyposażenia. Standardowo otrzymujemy 10 cali, natomiast w wersji rozszerzonej jest to 16 cali. Oczywiście, za kierownicą pojawia się duży, cyfrowy zestaw wskaźników. Jeśli będziemy mieli ochotę na bogatszą wersję, otrzymamy wyświetlacz Intelli-HUD, który wyświetla podstawowe informacje na szybie, dzięki czemu nie odrywamy wzroku od drogi. Atutem (zabawne, ale prawdziwe) jest to, że Opel nie zrezygnował z tradycyjnych przycisków do regulacji klimatyzacji. Chwała mu za to. Co jeszcze? Ergonomiczne fotele, bezprzewodowa ładowarka, liczne schowki, aktywny tempomat, systemy bezpieczeństwa, czujniki parkowania oraz kamera Intelli-Vision 360 stopni. Rzecz jasna, za atut można również uznać reflektory, które mają aż 50 tysięcy elementów.

Nowy Opel Grandland wygląda dobrze ale czy skradnie serca klientów?

Marka kładzie mocny nacisk na samochody elektryczne. Czy słusznie? Wszyscy dobrze wiemy jak jest. Tym bardziej, że prędkość ładowania również nie należy do najlepszej. Ot 80 % w 30 minut bo maksymalna moc ładowania to 160 kW. Realnie więc spodziewajcie się przebywania przy szybkiej ładowarce przez godzinę. Inne opcje? Mały, znienawidzony 1,2 z 6-biegowym automatem albo plug-in 1.6 z ciężkimi bateriami . Nie widzę tego. Jeśli jednak macie chęć poznać szczegółowe informacje na temat modelu Grandland 2025, kliknijcie w ten link. W przypadku, gdybyście chcieli poznać moją opinię na temat elektrycznej Astry, odsyłam do tekstu.