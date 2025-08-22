W ofercie popularnej marki pojawił się nowy pomocnik domowy. Mowa o Dreame G10 Pro, a więc odkurzaczu pionowym z funkcją mopowania. Sprzątanie domu to temat, który zwykle nie budzi wielkich emocji. Ale jeśli pojawia się sprzęt, który obiecuje, że zamiast męczącego biegania ze ścierką i odkurzaczem załatwimy wszystko jednym ruchem – to już robi się ciekawie. Takim sprzętem jest nowość Dreame, odkurzacz pionowy 2-w-1, który nie tylko zbiera kurz i okruchy, ale też mopuje podłogę świeżą wodą.

Dreame G10 Pro

Moc i precyzja w codziennym sprzątaniu

Sercem urządzenia jest silnik bezszczotkowy o mocy 200 W, który generuje aż 16 000 Pa siły ssania. Brzmi technicznie, ale w praktyce oznacza to tyle, że G10 Pro nie ma problemu ani z wyschniętym sosem na kafelkach, ani z kurzem wciśniętym w szczeliny. Co więcej, wałek zaprojektowano tak, żeby dokładnie sprzątał także przy ścianach i listwach. Koniec z ręcznym poprawianiem szmatką w rogach!

Inteligencja na pokładzie

Dreame G10 Pro oferuje kilka trybów pracy – od cichego, przez standard, aż po turbo, gdy naprawdę trzeba dać czadu. Jest też tryb odsysania płynów bez moczenia wałka. Wszystko obsługuje się z poziomu sporego, czytelnego wyświetlacza. Fajny bajer to funkcja samoczyszczenia – jedno kliknięcie i szczotka sama się opłukuje świeżą wodą, a wałek kręci się w obie strony. Całość trwa niecałe 3 minuty, więc nie trzeba bawić się w ręczne szorowanie.

Dreame G10 Pro

Sprzątanie większych powierzchni

Jeśli masz mieszkanie albo dom o większym metrażu, G10 Pro też sobie poradzi. Wyposażono go w duży zbiornik na czystą wodę – 900 ml i drugi na brudną – 700 ml. Do tego akumulator 6 × 2500 mAh pozwala sprzątać nawet 200 m² na jednym ładowaniu (do 35 minut pracy w trybie cichym). Ładowanie trwa około 4,5 godziny – czyli można spokojnie podłączyć na noc.

Dreame G10 Pro jest lekki i cichy

Choć to urządzenie z dużymi zbiornikami i mocnym silnikiem, jego waga to tylko 4,8 kg. Do tego poziom hałasu wynosi ok. 75 dB – nie jest bezszelestny, ale też nie zagłuszy serialu w tle.

Dreame G10 Pro

Co w pudełku?

Oprócz samego odkurzacza w zestawie znajdziemy stację ładującą, zapasową szczotkę, filtr, płyn do czyszczenia i narzędzie do pielęgnacji sprzętu. Innymi słowy – wszystko, czego trzeba, żeby zacząć sprzątać od razu po rozpakowaniu.

Cena i dostępność Dreame G10 Pro

Dreame G10 Pro kosztuje 999 zł, ale do 4 września można go dorwać w ofercie premierowej za 899 zł. Jeśli więc marzysz o sprzęcie, który ogarnia sprzątanie na sucho i mokro, a do tego sam dba o swoją czystość – G10 Pro może być twoim nowym sprzątającym kumplem. Przy okazji sprawdź inne nowe odkurzacze pionowe Dreame.