Dreame G10 Pro – sprzątanie na sucho, mokro i… nawet przy ścianach!

Jeśli oczekujesz, że odkurzacz pionowy będzie nie tylko zbierał kurz, ale także mył podłogę, właśnie pojawił się sprzęt, który powinien Cię zadowolić. Sprawdź Dreame G10 Pro.
Autor:Natalia Bajek
22/08/2025
Dreame G10 Pro Dreame G10 Pro
Dreame G10 Pro
Spis treści ukryj
1. Moc i precyzja w codziennym sprzątaniu
2. Inteligencja na pokładzie
3. Sprzątanie większych powierzchni
4. Dreame G10 Pro jest lekki i cichy
5. Co w pudełku?
6. Cena i dostępność Dreame G10 Pro

W ofercie popularnej marki pojawił się nowy pomocnik domowy. Mowa o Dreame G10 Pro, a więc odkurzaczu pionowym z funkcją mopowania. Sprzątanie domu to temat, który zwykle nie budzi wielkich emocji. Ale jeśli pojawia się sprzęt, który obiecuje, że zamiast męczącego biegania ze ścierką i odkurzaczem załatwimy wszystko jednym ruchem – to już robi się ciekawie. Takim sprzętem jest nowość Dreame, odkurzacz pionowy 2-w-1, który nie tylko zbiera kurz i okruchy, ale też mopuje podłogę świeżą wodą.

Dreame G10 Pro
Dreame G10 Pro

Moc i precyzja w codziennym sprzątaniu

Sercem urządzenia jest silnik bezszczotkowy o mocy 200 W, który generuje aż 16 000 Pa siły ssania. Brzmi technicznie, ale w praktyce oznacza to tyle, że G10 Pro nie ma problemu ani z wyschniętym sosem na kafelkach, ani z kurzem wciśniętym w szczeliny. Co więcej, wałek zaprojektowano tak, żeby dokładnie sprzątał także przy ścianach i listwach. Koniec z ręcznym poprawianiem szmatką w rogach!

Inteligencja na pokładzie

Dreame G10 Pro oferuje kilka trybów pracy – od cichego, przez standard, aż po turbo, gdy naprawdę trzeba dać czadu. Jest też tryb odsysania płynów bez moczenia wałka. Wszystko obsługuje się z poziomu sporego, czytelnego wyświetlacza. Fajny bajer to funkcja samoczyszczenia – jedno kliknięcie i szczotka sama się opłukuje świeżą wodą, a wałek kręci się w obie strony. Całość trwa niecałe 3 minuty, więc nie trzeba bawić się w ręczne szorowanie.

Dreame G10 Pro
Dreame G10 Pro

Sprzątanie większych powierzchni

Jeśli masz mieszkanie albo dom o większym metrażu, G10 Pro też sobie poradzi. Wyposażono go w duży zbiornik na czystą wodę – 900 ml i drugi na brudną – 700 ml. Do tego akumulator 6 × 2500 mAh pozwala sprzątać nawet 200 m² na jednym ładowaniu (do 35 minut pracy w trybie cichym). Ładowanie trwa około 4,5 godziny – czyli można spokojnie podłączyć na noc.

Dreame G10 Pro jest lekki i cichy

Choć to urządzenie z dużymi zbiornikami i mocnym silnikiem, jego waga to tylko 4,8 kg. Do tego poziom hałasu wynosi ok. 75 dB – nie jest bezszelestny, ale też nie zagłuszy serialu w tle.

Dreame G10 Pro
Dreame G10 Pro

Co w pudełku?

Oprócz samego odkurzacza w zestawie znajdziemy stację ładującą, zapasową szczotkę, filtr, płyn do czyszczenia i narzędzie do pielęgnacji sprzętu. Innymi słowy – wszystko, czego trzeba, żeby zacząć sprzątać od razu po rozpakowaniu.

Cena i dostępność Dreame G10 Pro

Dreame G10 Pro kosztuje 999 zł, ale do 4 września można go dorwać w ofercie premierowej za 899 zł. Jeśli więc marzysz o sprzęcie, który ogarnia sprzątanie na sucho i mokro, a do tego sam dba o swoją czystość – G10 Pro może być twoim nowym sprzątającym kumplem. Przy okazji sprawdź inne nowe odkurzacze pionowe Dreame.

Opublikowane
