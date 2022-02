To już trzecia edycja eventu, podczas którego będą królować mocne brzmienia muzyki elektronicznej. Instytut Festival 2022 wraca do Twierdzy Modlin. Dziś poznaliśmy pierwszych artystów, którzy pojawią się podczas imprezy.

Już w czerwcu fani muzyki techno będą mogli odwiedzić Twierdzę Modlin, aby móc uczestniczyć w dwudniowej imprezie. Tak, dobrze czytacie. Instytut Festival 2022 to dwie doby muzyki non stop na trzech scenach! W dniach 17 – 19 czerwca będziecie mogli doświadczyć różnorodnych doznań. To dzięki line up, który zaprezentuje szerokie spektrum muzyki elektronicznej. Już teraz można przygotować się na świetne brzmienia, które zaoferuje nam Amelie Lens. Znacie ją zapewne z wielu festiwali muzycznych. Seta DJ-ki mogliście usłyszeć między innymi za pośrednictwem kanału Cercle.

Oczywiście, Instytut Festival to również inni wybitni artyści z Polski i całego świata. Oto lista pierwszych artystów ogłoszonych przez organizatorów.

Instytut Festival 2022 – lista artystów

AMELIE LENS

ANNA BORSUK

DARIA KOLOSOVA

DUSS

FREDDY K

MARCEL FENGLER

MICHAŁ JABŁOŃSKI b2b SZMER

MILENA GŁOWACKA Live

MRD

NARCISS

OTHK Live

RAYNDU

SHDW & OBSCURE SHAPE

Czerwcowy event to oczywiście nie tylko muzyka. To miasteczko festiwalowe, w którym znajdzie się strefa gastronomiczna (otworzona non stop), duże pole namiotowe oraz wiele atrakcji, które zaprezentowane zostaną już niebawem. Przykładowo, podczas eventu w 2019 roku mogliśmy podziwiać pokaz sztuki.

Wróćmy jednak do samej muzyki, która przecież jest, zaraz po nas – imprezowiczach, najważniejszym elementem Instytut Festival 2022. Artyści zaprezentują się na trzech scenach. Pierwsza z nich, open stage, będzie umiejscowiona w samym sercu Twierdzy Modlin. Kolejna, rave stage, to miejsce dla fanów mocnego brzmienia oraz prawdziwego szaleństwa. Krótko mówiąc, tylko dla odważnych. Kolejną sceną będzie panorama stage, która zapewne zachwyci pięknymi widokami, gdyż będzie lokowana na tarasie widokowym. Warto jeszcze dodać, że podczas eventu odbędzie się kolejna edycja Boiler Room x Instytut Festival (TBA).

Warto jeszcze dodać, że podczas eventu odbędzie się kolejna edycja Boiler Room x Instytut Festival (TBA).