Inwestowanie za pomocą social mediów już niedługo?

Przewidywanie przyszłych notowań cen akcji to bardzo ważna rzecz gdy zamierzamy inwestować w akcje. Giełdowi gracze od dłuższego czasu szukają na to nowych sposobów. Kiedyś analizowano raporty finansowe, a co, jeśli można by sprawdzać i inwestować za pomocą social mediów? Badania pokazują, że to niezwykle skuteczna metoda.

Wykorzystanie danych z mediów społecznościowych pozwala na precyzyjne odwzorowanie wyników finansowych firm. Co ważne jest niezwykle szybka metoda. Według analityków social media umożliwiają w ponad 80 % na ocenę atrakcyjności inwestycyjnej spółek. Przewidywanie i inwestowanie za pomocą social mediów byłoby nie małą rewolucją

Sposób działania

Rozpoczęto badania, w których pod lupę wzięto 642 spółki notowane na warszawskiej giełdzie. Reprezentowały one różne branże i sektory. Algorytmiczny system oceny cech ilościowych i jakościowych na rynku kapitałowym to metoda, która może poprawić wiarygodność firm.

Może również ułatwić dostęp do niego małym i średnim przedsiębiorcom. Kluczowymi zmianami związanymi z aktywnością badanej spółki i powiązanych z nią marek są aktywność w mediach społecznościowych i łączna ilość polubień i reakcji „wow”. Ostatnią ze zmian jest liczba postów opublikowanych przez autora strony. Dane te w dużym stopniu odzwierciedlają faktyczne zainteresowanie daną firmą.

Udało się stworzyć model podczas pracy nad raportem. Umożliwia on skuteczne przewidywanie przyszłego zachowanie kursów akcji i stopy zwrotu z inwestycji. Co więcej, korzystanie z dostępnych w sieci danych pozwala także oceniać podmioty nienotowana na giełdzie, co do których często brakuje publicznie dostępnych i aktualnych raportów finansowych. Autorzy raportu sprawdzili uniwersalność swojego modelu również na firmach z austriackiej giełdy uznawanej przez większość międzynarodowych inwestorów za rozwinięty rynek akcji.

Wyniki modelu

Końcowy model dotyczący zwrotu z inwestycji osiągnął trafność przewidywania na poziomie 75,7 % na rynku zbiorowym. Natomiast model zbudowany z polskich danych osiągnął 83,3 %. Wykorzystywał on jednak więcej elementów. Ma on swój potencjał, jednak jak widać, nie jest idealny. Z pewnością to nie ostateczny model, który zobaczymy.

Przewidywanie i inwestowanie za pomocą social mediów – ważne rewolucja, a może zbędna zmiana?