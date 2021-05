Co chwila pojawiają się informacje na temat nadchodzących smartfonów od Apple. Do premiery iPhone zostało jeszcze trochę czasu, jednak przecieki powoli ujawniają nam kolejne tajemnice nadchodzącego modelu. Co mówią najnowsze plotki na temat najmocniejszego wariantu, czyli iPhone 13 Pro Max?

Mniejszy notch, większa wyspa aparatów

Nowe informacje dotyczące modelu iPhone 13 w wersji Pro Max sugerują, że smartfon będzie posiadał najlepszy aparat z serii. Co nie powinno być zdziwieniem, ponieważ wersje Pro Max to „najmocniejsze” modele z rodziny smartfonów Apple. Według przecieków lepsze matryce zastosowane w wersji Pro Max niosą się z powiększeniem obudowy aparatów.

Atrapę nadchodzącego modelu iPhone 13 możemy zobaczyć na filmiku udostępnionym przez Unbox Therapy. Oczywiście jest to tylko makieta, która przybliża wygląd nadchodzącego smartfona producenta z nadgryzionym jabłkiem. Warto wspomnieć, że tego typu prototypy składane są dla producentów akcesoriów, którzy w tym sposób mogą tworzyć obudowy czy inne elementy dostępne po premierze smartfona.

Co wiemy o iPhone 13 Pro Max?

Patrząc na to jak wygląda atrapa nadchodzącego smartfona Apple w wersji Pro Max, możemy być pewni, że smartfon będzie takich samych wymiarów jak „dwunastka”. To co zmieni się w „trzynastce” to z pewnością wycięcie w ekranie. iPhone 13 Max Pro będzie posiadał mniejszy notch, a głośnik będzie umieszczony na ramce smartfona. Komponenty kamery TrueDepth umieszczone zostaną bliżej siebie.

Po lewej 12 Pro Max, po prawej makieta modelu 13 w tej samej wersji.

Tak jak już wspomniałem, nowy iPhone 13 Pro Max będzie posiadał większa obudowę i widać to doskonale na atrapie modelu. Według przecieków, w smartfonie umieszczony zostanie aparat ultraszerokokątny z przysłoną f/1,8 (obecnie jest to f/2.4). Producent planuje również większenie ilości pikseli w nowych aparatach. Ma przełożyć się na zwiększenie jakości zdjęć w słabych warunkach oświetleniowych.

Przód smartfona 13 Pro Max (lewa) i 12 Pro Max (prawa).

Poza tym wszystkie elementy obudowy w „trzynastce” zostały na tym samym miejscu co w iPhone 12 Pro Max.