Bardzo często zdarza się tak, że ktoś gubi telefon. W przypadku iPhone’ów można go w taki sposób oznaczyć. Podobnie dzieje się w przypadku, kiedy telefon zostanie nam skradziony. Apple zmienia jednak politykę! Jeśli iPhone został oznaczony jako zgubiony lub skradziony firma go nie naprawi.

Apple wprowadza zmiany w swojej polityce naprawczej

Amerykański gigant wprowadza nową politykę w kwestii napraw swoich telefonów. Jak podaje MacRumors, firma z Cupertino poinformowała swoje sklepy detaliczne, oficjalnych dostawców oraz autoryzowane serwisy o zmianach dotyczących uszkodzonych smartfonów iPhone. Apple zabroniło im naprawiać modele, które wcześniej zostały oznaczone jako zgubione, bądź skradzione.

Przeczytaj także: Google Play w Rosji zostanie zastąpione NashStore!

To nie pierwszy tego typu krok zrobiony przez Apple. Jakiś czas temu amerykański gigant z Cupertino oznajmił, że jeśli właściciel nie będzie w stanie wyłączyć w swoim iPhone funkcji Find My Phone, serwis nie przyjmie go do naprawy. Jest to bardzo ciekawe podejście ze strony firmy prowadzonej przez Tima Cooka.

iPhone oznaczony jako zgubiony? Apple go nie naprawi 27

iPhone oznaczony jako zgubiony lub skradziony? Oficjalny serwis go nie naprawi!

Według informacji podanych przez MacRumors smartfon, który został skierowany do naprawy, najpierw będzie dokładnie sprawdzany w bazie danych GSMA. Jeśli okaże się, że wszystko jest z nim w porządku i nie widnieje na żadnej podejrzanej liście, zostanie on naprawiony, jeśli będzie to możliwe.

Zupełnie inaczej będzie w przypadku, kiedy uszkodzony smartfon sprawdzony w bazie GSMA będzie oznaczony jako zgubiony lub skradziony. Wtedy oficjalny serwis będzie mógł odmówić osobie, która przyniosła telefon do naprawy. Oczywiście ta praktyka tyczy się jedynie oficjalnych serwisów. Takiego iPhone w dalszym ciągu będzie można naprawić w zewnętrznym serwisie.

Źródło: MacRumors