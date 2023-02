Izak pokazał ile wydał kasy na Steamie. Miałby teraz dom

Izak pochwalił się podczas transmisji na żywo ile pieniędzy wydał na platformie Steam. Mógłby teraz mieć dom zamiast wirtualnych przedmiotów.

Izak chwali się ile wydał na Steam

Podczas transmisji na żywo, streamer zaprezentował zrzut ekranu z podsumowaniem jego wydatków na tej platformie. Suma robi wrażenie, bo mówimy o kwocie rzędu ponad 280 tysięcy złotych, za które kilka lat temu spokojnie streamer byłby w stanie kupić dom, czy mieszkanie. Niemniej sam na ilość pieniędzy nie narzeka, bo będąc jednym z popularniejszych polskich streamerów, kontraktów reklamowych mu nie brakuje.

Na co głównie poszły środki?

Część wydatków to gry, spora większość to zakupy na rynku, ale największa to zakupy w grach. Jednak warto pamiętać, że są osoby, które zdecydowanie więcej wydają na chociażby same klucze do skrzynek w CS:GO. Przykładem może być streamer xQc, który nie wytrzymał i podczas meczu otworzył skrzynkę.

Źródło: YouTube