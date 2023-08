Nowoczesne samochody mają to do siebie, że zostały wyposażone w nowe technologie, które mają nam ułatwić życie. Oczywiście te najlepsze kryją się za paywallem – chcesz to płać? Jailbrake Tesli omija wszystkie te zabezpieczenia i daje dostęp do najbardziej zaawansowanych systemów, włącznie z autonomiczną jazdą. Producent będzie miał problem z eliminacją tego procederu.

Jailbrake Tesli odblokowuje funkcje ukryte za paywallem

Nieautoryzowany jailbreak Tesli umożliwia właścicielom zdobycie dostępu do różnorodnych płatnych funkcji, które normalnie byłyby dostępne tylko za dodatkową opłatą. Jednym z najbardziej ekscytujących aspektów tego osiągnięcia jest możliwość aktywacji systemu autonomicznej jazdy w samochodach, który był wcześniej zarezerwowane dla najdroższych wersji pojazdu.

Jailbrake Tesli odblokowuje płatne funkcje. Producent bezradny

Zaskakujący jest fakt, że ta nieautoryzowana metoda jailbreake Tesli zdaje się omijać wszelkie zabezpieczenia wprowadzone przez producent, co otwiera drzwi do różnorodnych funkcji w ramach użytkowania pojazdu. Nie jest jeszcze jasne, jakie działania podejmie Tesla w odpowiedzi na to naruszenie zabezpieczeń ich pojazdów, ale prawdopodobnie firma podejmie działania mające na celu wyeliminowanie tej luki w bezpieczeństwie swoich aut.

Naukowcy ostrzegają

Problem polega na tym, że nie jest pewne czy Tesla będzie mogła poradzić sobie z tym nadużyciem za pomocą aktualizacji systemu. Z racji tego, że jest to exploit sprzętowy, Jailbrake Tesli wymaga fizycznego podpięcia się do samochodu, dzięki czemu hakerzy obchodzą zabezpieczenia i uzyskują dostęp do wszystkich funkcji kryjących się za paywallem. Co ciekawe, exploit pozwala na odblokowanie funkcji nawet w regionach, w których te nie są oficjalnie dostępne (FSD nie działa w Europie).

Hakerzy potrafią odblokować system autonomicznej jazdy za pomocą jailbrake.

Oczywiście tego typu modyfikacja nie jest zbyt bezpieczna. Naukowcy z Politechniki Berlińskiej, którzy odpowiadają za odkrycie jailbrake podkreślają, że uzyskany przez nich klucz szyfrujący, który uwierzytelnia auto w sieci producenta, pozwala na odblokowanie większej ilość funkcji. Co więcej, byli oni w stanie wyciągnąć z testowego auta informacje na temat jego ostatniej lokalizacji, kontakty, dziennik połączeń i spotkania w kalendarzu, które zapisał właściciel samochodu.

Źródło: Opr. wł./Engadget