Jak będzie wyglądał nowy iPhone 12 Pro Max? Pojawiły się kolejne plotki

Premiera Apple iPhone SE (2020) już za nami. Budżetowy, o ile można go tak nazywać smartfon już w przedsprzedaży stał się hitem. Atrakcyjna (jak na tego producenta) cena sprawia, że każdy, kto chciał spróbować produktu z nadgryzionym jabłkiem w logo, jednak blokowała go cena może to w końcu zrobić. Zostawmy jednak budżetowy model, ponieważ na kanale EverythingApplePro pojawiły się podobno prawdziwe pliki CAD przedstawiające nowy iPhone 12 Pro Max.

Nowy iPhone 12 Pro Max na renderach oraz jako model 3D

Temat związany z nowym iPhone wzbudza wiele emocji. O zainteresowaniu tego typu treściami nawet nie wspominam. To bardzo ciekawe, ponieważ jakby nie patrzeć jest to jeden z najdroższych smartfonów dostępnych na naszym rynku. Widocznie jest to dla wielu obiekt pożądania, co sprawia, że tak liczne grono osób interesuje się tym modelem. Wracając jednak do tematu właściwego, Max Weinbach w filmie, który umieszczony został na łamach kanału na YouTube EverythingApplePro informuje, że posiada dostęp do plików CAD. Są to ukończone w 70% modele nowego iPhone 12 Pro Max. Autor zmienił je w rendery, a także wydrukował model za pomocą drukarki 3D. Rzecz jasna część elementów przerobił według przecieków, do których dotarł. Nasuwa się pytanie, czy to rzeczywiście prawdziwy projekt nowego iPhone’a, czy raczej plotka, która ma jeszcze bardziej nakręcać osoby czekające na ten smartfon?

Makieta iPhone 12 Pro Max – czy tak będzie wyglądał nowy model Apple?

Według projektu, który prezentuje Max nowy smartfon ma posiadać rzeczywiście płaskie krawędzie oraz zakrzywione rogi. Render ukazuje nam również mniejszy notch, aczkolwiek ta kwestia jest dodana przez autora na podstawie informacji znalezionych w sieci. Max twierdzi, że ramki będą miały 1,55 mm – w porównaniu do poprzednika, który ma 2,52 mm brzmi to dobrze. Ogólnie smartfon według projektu będzie wyższy i szerszy, ale cieńszy.

Co wiadomo o iPhone 12?

Według przecieków, które pojawiają się w internecie możemy dowiedzieć się, że Apple planuje wprowadzić nowy iPhone 12 w czterech odmianach. Dwie “dwunastki” mają posiadać ekran 5,4 i 6,1 cala, natomiast iPhone 12 Pro wyposażony będzie (podobno) w ekran 6,1 cala. Producent chce stworzyć również nowy iPhone 12 Pro Max, który będzie cechował się ogromnym, 6,7-calowym ekranem. Smartfony mają różnić się ilością obiektywów w aparacie, co nie jest niczym szczególnie odkrywczym i zapewne tak właśnie będzie. Nowy iPhone 12 ma posiadać obsługę standardu sieci 5G – strzeżcie się przeciwnicy tego rozwiązania! Rzecz jasna, ma pojawić się nowy chip A14 oraz sensor LiDAR, który ma służyć do laserowego skanowania obiektów 3D.