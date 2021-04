Sponsored Materiał zewnętrzny

Decydując się na zakup samochodu dostawczego musimy pamiętać o naszych oczekiwaniach względem takiego pojazdu. Głównym kryterium zawsze powinny stanowić walory ergonomiczne i użytkowe. To właśnie one decydują czy dany samochód będzie nam służył i spełniał nasze oczekiwania. Warto więc zadbać o to, by nasza decyzja odnośnie wyboru konkretnego modelu w danej wersji była jak najbardziej przemyślana i podparta racjonalnymi argumentami. W takim razie przejdźmy dalej i omówmy nieco dokładniej sam proces wyboru odpowiedniego samochodu dostawczego. Jak dobrać odpowiednią zabudowę do auta dostawczego? Podpowiadamy.

Jakie zabudowy Iveco możemy znaleźć w ofercie?

Warto zacząć od tego, że tacy producenci samochodów dostawczych jak Iveco oferują swoim klientom szeroki wybór różnych zabudów. Do najpopularniejszych i co za tym idzie najczęściej wybieranych zabudów należą m.in. wywrotka, brygadówka, rama, chłodnia, rama z plandeką itp. Dzięki tak szerokiemu wachlarzowi rodzajów zabudowy samochodów dostawczych Iveco https://stc.iveco.pl/strony/zabudowy-iveco-daily/40 mamy pewność, że każdy odbiorca znajdzie dla siebie coś odpowiedniego.

Jak dobrać odpowiednią zabudowę do auta dostawczego?

Jaka zabudowa do Iveco będzie dla nas odpowiednia?

Tak jak już wspominaliśmy we wstępie, wybór zabudowy nie jest wcale taki prosty jak to się może wydawać. Dobierając odpowiednie rozwiązanie musimy przede wszystkim zastanowić się, do czego dany pojazd będzie przez nas wykorzystywany. Oczywiście logicznym jest, że w przypadku transportu produktów spożywczych wybierzemy chłodnię. Jeśli interesuje nas transport materiałów sypkich to wybierzemy wywrotkę. Mowa tutaj o nieco bardziej złożonych czynnikach. Chodzi o rozmiary danej zabudowy, dodatkowe opcje jak zabudowa z plandeką czy nieco mniej typowe elementy jak dźwig. Dzięki starannemu dobraniu interesującej nas wersji pojazdu oraz doposażeniu go w różnego rodzaju elementy dodatkowe będziemy spokojni o to, czy spełni on nasze oczekiwania związane z charakterem prowadzonej przez nas działalności.

Wpływ zabudowy na użyteczność pojazdu

Jak dobrać odpowiednią zabudowę do auta dostawczego? Zabudowa ma bardzo duży wpływ na użyteczność pojazdu. Nie każdy typ zabudowy sprawdzi się w każdym zastosowaniu. Wcześniej podawaliśmy przykład chłodni czy wywrotki. Podobnie sytuacja wygląda, jeśli chodzi o wybór standardowego dostawczaka, a np. ramy. Jeśli wiemy, że samochód będzie wykorzystywany do transportu dużych przedmiotów to raczej powinniśmy zrezygnować z zabudowy typowego dostawczaka. Jeśli natomiast planujemy wykorzystywać nasz samochód do transportu mniejszych przedmiotów, ale priorytetem jest dla nas jego zwrotność to standardowy samochód dostawczy będzie idealnym wyborem.

Jak widać na powyższych przykładach, wybór samochodu dostawczego nie należy do najłatwiejszych. Kluczem do dokonania właściwego wyboru jest odpowiednie przeanalizowanie przeznaczenia danego pojazdu.